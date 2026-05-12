El 'abc' de Florentino Pérez en 11 frases para la historia y una insólita rueda de prensa

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en la Asamblea General Ordinaria en la Ciudad Deportiva Real Madrid el 23 de noviembre de 2025, en Valdebebas.

La expectación era brutal, con un vídeo previo de los mejores momentos de la historia del Real Madrid, pero llegaban más para mayor incertidumbre y hype, con los goles y jugadas que hicieron historia en el club, quizá para ese ánimo previo de que dos años sin títulos no son nada, como diría el tango. Por fin comparecía el presidente Florentino Pérez, con unos minutos de retraso que merecieron la pena porque soltó todo lo guardado durante 13 años. Una comparecencia donde ha sido difícil quedarse con 11 frases, todas ellas con algo en común: ajustar cuentas y poner puntos sobre las íes.

Florentino sigue pero antes pasa facturas

Los rumores de su dimisión se iban diluyendo y se confirmó enseguida durante el inicio de la rueda de prensa. "Lamento decirles porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir", comenzando fuerte la comparecencia, añadiendo que "nos vamos a presentar esta junta directiva actual".

Estaba visiblemente nervioso. "El Madrid no tiene un solo dueño, somos los 100.000 socios", añadiendo que "se ha creado una situación absurda". "Se aprovecha que hemos obtenido unos resultados que no han sido los mejores, aprovechan la situación para atacarme personalmente", indicó.

Pero la parte más polémica y sorprendente llegó cuando arremetió con nombres y apellidos, centrando sus quejas e indignación en el diario ABC, Vocento y Relevo, algo que repitió e insistió durante la comparecencia.

11 frases para la historia, titulares fijos

La última rueda de prensa del presidente del Real Madrid data de 2013. Lógicamente, 13 años de tardanza vislumbraban una noticia, una decisión de impacto para los madridistas y el mundo del fútbol, pero Florentino Pérez ofreció mucho más, un ajuste de cuentas tras 13 años de "silencio", salvo su anuncio de Superliga en El Chiringuito.

Estas son las 11 frases más destacadas de una rueda de prensa de este martes 12 de mayo que será un antes y un después en la historia reciente del club. Florentino sigue:

"Lamento decirles porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir".

"Cuando ganemos las elecciones, que será pronto, hablaremos de fútbol".

"No he ganado más ligas porque me las han robado".

"Yo me voy a presentar" y los que critican "me dan más energía de la que tengo".

"Tengo cara de cansado porque trabajo mucho".

"Es una campaña organizada, muy organizada".

"Dicen que hay gente moviéndose en la sombra, pues que se presente".

"Con el caso Negreira no hay precedentes en la historia del fútbol mundial".

"Cómo va a ser el caos si es el club más prestigioso del mundo".

"Aprovechan la situación para atacarme personalmente".

"Voy a acabar con todos los malos, periodistas y no periodistas, que hacen daño al Real Madrid".