El politólogo Pablo Simón dice a qué ha ido exactamente Ayuso a México y no va a gustar nada en Génova 13

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Europa Press via Getty Images

El politólogo y profesor universitario Pablo Simón, colaborador habitual de Al rojo vivo, se ha referido este martes al viaje de Isabel Díaz Ayuso a México. Y lo ha hecho para analizar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien aseguró que estuvo expuesta a una situación de "peligro extremo" en un país "sumido en la violencia".

Para contextualizar la controversia, Simón ha propuesto lo que ha definido como un "ejercicio sano": "El mes pasado, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, hizo también un viaje a México. Estoy convencido de que prácticamente nadie se enteró. ¿Y por qué?". 

A esta pregunta ha respondido inmediatamente después. "Fue a hacer lo que se supone que tiene que hacer un dirigente autonómico cuando sale fuera: promocionar su agenda, estrechar lazos comerciales, reunirse con empresarios y reforzar oportunidades para su comunidad".

"Díaz Ayuso ha ido allí con una intencionalidad muy evidente: plantear una confrontación ideológica abierta. Y todo el mundo sabe que, en el terreno diplomático, ir a un país a cuestionar públicamente asuntos especialmente sensibles es la mejor manera de generar rechazo", ha añadido.

"Guerra cultural y distracción política"

A modo de ejemplo, Pablo Simón ha puesto de ejemplo "una visita oficial a China, a nadie se le ocurriría presentarse allí y empezar preguntando qué pasa con los derechos humanos o con Hong Kong". 

En este punto, Pablo Simón ha querido dejar claro que Ayuso "no ha ido a México a abrir oportunidades para los empresarios madrileños, ni a fortalecer vínculos económicos, académicos o institucionales". 

"Ha ido a reivindicar una determinada visión ideológica de España, de la conquista y del Imperio español. Y eso ya no tiene que ver con diplomacia económica, sino con otra cosa: una vez más, guerra cultural y distracción política", ha sentenciado Pablo Simón.

Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

