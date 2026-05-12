El politólogo Pablo Simón dice a qué ha ido exactamente Ayuso a México y no va a gustar nada en Génova 13
"Guerra cultural y distracción política".
El politólogo y profesor universitario Pablo Simón, colaborador habitual de Al rojo vivo, se ha referido este martes al viaje de Isabel Díaz Ayuso a México. Y lo ha hecho para analizar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien aseguró que estuvo expuesta a una situación de "peligro extremo" en un país "sumido en la violencia".
Para contextualizar la controversia, Simón ha propuesto lo que ha definido como un "ejercicio sano": "El mes pasado, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, hizo también un viaje a México. Estoy convencido de que prácticamente nadie se enteró. ¿Y por qué?".
A esta pregunta ha respondido inmediatamente después. "Fue a hacer lo que se supone que tiene que hacer un dirigente autonómico cuando sale fuera: promocionar su agenda, estrechar lazos comerciales, reunirse con empresarios y reforzar oportunidades para su comunidad".
"Díaz Ayuso ha ido allí con una intencionalidad muy evidente: plantear una confrontación ideológica abierta. Y todo el mundo sabe que, en el terreno diplomático, ir a un país a cuestionar públicamente asuntos especialmente sensibles es la mejor manera de generar rechazo", ha añadido.
"Guerra cultural y distracción política"
A modo de ejemplo, Pablo Simón ha puesto de ejemplo "una visita oficial a China, a nadie se le ocurriría presentarse allí y empezar preguntando qué pasa con los derechos humanos o con Hong Kong".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, a juicio del politólogo, no ha ido a México "a abrir oportunidades para los empresarios madrileños, ni a fortalecer vínculos económicos, académicos o institucionales".
En este punto, Pablo Simón ha querido dejar claro que Ayuso "no ha ido a México a abrir oportunidades para los empresarios madrileños, ni a fortalecer vínculos económicos, académicos o institucionales".
"Ha ido a reivindicar una determinada visión ideológica de España, de la conquista y del Imperio español. Y eso ya no tiene que ver con diplomacia económica, sino con otra cosa: una vez más, guerra cultural y distracción política", ha sentenciado Pablo Simón.