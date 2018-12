La sonada bronca de Frank Cuesta en Twitter: "Tengo una hija y me da miedo que intentes quedar con ella"

Frank Cuesta y Dalas Review han protagonizado en las últimas horas una fuerte bronca en redes sociales. El presentador de televisión y el youtuber se han cruzado graves acusaciones y descalificaciones.

Todo empezó el pasado 13 de diciembre, cuando Cuesta compartió en Youtube un vídeo resumen de su año en el que se veía que él y su cámara habían estado supuestamente a punto de morir a manos de unos traficantes de animales.

Dalas replicó al vídeo acusando de "montajista" a Cuesta y publicó en su canal otro vídeo en el que repasaba las supuestas "pruebas" que demostrarían que su vídeo es "fake".

Unos días después, Cuesta replicó a las acusaciones y exigió disculpas por parte de quienes le habían acusado, pero Dalas insiste en que el vídeo es un "fake" y ha retado a Cuesta a un "cara a cara".

La respuesta de Cuesta ha sido bastante dura y el enganchón que ha venido después, intenso:

Gracias por la invitacion, pero no me quiero mezclar contigo mas, porque tengo una hija y me da miedo que intentes quedar con ella a solas cuando tenga 13 aňos.