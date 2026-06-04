Lola Lolita explica qué pasó realmente en su comentado vídeo en La Casita de Bad Bunny en Madrid

La Casita de Bad Bunny está a punto de desbancar al Caso Leire como tema de la semana, por lo menos en redes sociales. Los conciertos de Bad Bunny en Barcelona y Madrid han desatado un intenso debate acerca de las personas que elige el personal que trabaja para el cantante puertorriqueño para subir a la famosa construcción.

Muchos rostros conocidos se han pronunciado ya sobre su presencia en ese recinto ubicado dentro de los estadios. Esta casa simula ser una típica de Puerto Rico donde se reunía la gente humilde, algo que ha perdido completamente su esencia aquí ya que sólo hay mujeres normativas y famosos.

Entre esas famosas que han hablado están Ester Expósito, que ha criticado los comentarios misóginos que ha recibido por aparecer bailando junto a Bad Bunny, Carmen Lomana que directamente ha dicho que no piensa ir ahí y Lola Lolita, que ha salido a desmentir que se peleara con nadie para salir en primera fila como se ha visto en un vídeo viral.

En ese vídeo sale Lola Lolita intercambiando algunas palabras, parece que de forma no muy amistosa, con otra chica que también está en la primera fila y que quiere salir delante de ella.

Ha afirmado la influencer que estuvo en La Casita y que había "overbooking" y gente "a la que le gustaba el enfrentamiento" y que "buscaba pelea". "Yo no soy nada de ese team. Yo le digo escúchame, si me vas a pegar otro empujón más voy a llamar a la seguridad y le voy a decir que pare".

"Yo estoy muy tranquila y muy relajada disfrutando de la vida y no quiero que una persona como tú esté pegándome empujones a mí, a mi hermana y a todo el mundo. Entonces esa era la vibra", ha explicado.

Ha añadido que Bad Bunny se dio cuenta y para el siguiente concierto, al que también ha asistido Lola Lolita, ha ordenado que no haya nadie en La Casita: "Y entonces hoy no ha habido ni dios pero ayer eso era...".

"Lo que veis que una empuja a la otra os prometo que eso en su momento de verdad que la gente lo vive así pero luego hay otra gente maravillosa que es súper buena onda y no busca el enfrentamiento. Hay de todo", ha sentenciado sobre la polémica.