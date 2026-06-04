Vivian Wilson, hija de Elon Musk, atiende a los medios en Ibiza y se va tras esta pregunta sobre su padre

Momento de tensión el que ha protagonizado durante un photocall en Ibiza Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk —hombre más rico del mundo— con la que no tiene relación, después de que los periodistas le preguntasen por su padre.

Vivian Jenna Wilson se ha largado de un canutazo con varios medios de comunicación después de que reportero le dijese "your father, the best?", es decir, algo así como que tu padre es el mejor

Todo apunta a que de primeras no entiende la pregunta pero después, cuando se la repiten, ya se entera y después de decir un seco "ok" deja plantados a los medios y abandona la alfombra.

Una escena que está dando la vuelta al mundo y que ya está siendo comentada en cuentas de X —red social comprada por su padre— del mundo anglosajón con millones de interacciones.

Esta mala relación entre Vivian Jenna Wilson y el magnate Elon Musk, dueño de Space X y de Tesla, viene de lejos. La joven ha descrito a su padre como "ausente" en varias ocasiones y ha señalado que él nunca respetó su decisión de transicionar a mujer.

Wilson vive y estudia en Tokio y ha descrito a su padre como "un hombre-niño patético". Además, como recogen varios medios, ha sido económicamente independiente de él desde que en el año 2020 inició su transición.

En una entrevista con Teen Vogue, de la que fue portada, afirmó: "Hubo una noche, eran las 11:00 y pensé: 'Sé a ciencia cierta que soy trans. Lo sabía desde hacía unos meses y pensé: 'Ya no puedo hacer esto'. Ese fue el punto en el que la pubertad estaba realmente en su apogeo y todo en mi vida se estaba desmoronando por completo. Constantemente tenía crisis nerviosas en medio de la clase".

Tras estas declaraciones, la hija de Elon Musk publicó una storie en Instagram contando su historia. Los medios recogen que su madre apoyó su transición pero su padre no lo hizo, de ahí su mala relación.