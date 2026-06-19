Cómo emitir una factura rectificativa correctamente con Verifactu

Con Verifactu, una factura aprobada ya no se puede editar ni borrar: si tienes que corregir un error, la única vía legal es emitir una factura rectificativa. Es uno de los cambios que más dudas genera entre quienes acaban de pasarse a un software homologado, y entenderlo bien evita problemas con Hacienda. Si todavía estás eligiendo programa, puedes consultar antes la comparativa de los mejores programas de facturación para autónomos y pymes. Estos cinco pasos explican cómo hacer una rectificativa correcta sin saltarte la normativa antifraude.

Paso 1: Entiende por qué ya no puedes editar una factura

Desde que usas un programa con Verifactu, cada factura que apruebas se registra con una huella digital y, en su caso, se comunica a la Agencia Tributaria. Por eso una factura aprobada queda bloqueada: no se puede modificar ni eliminar, porque hacerlo rompería la cadena de trazabilidad que exige la Ley Antifraude. Si detectas un error (un importe equivocado, un dato fiscal incorrecto, un descuento mal aplicado) la solución no es tocar la factura original, sino emitir una rectificativa que la corrige dejando constancia del cambio. Es el mismo principio que un asiento contable: no se borra, se corrige con otro apunte que lo compensa.

Paso 2: Elige el tipo de rectificativa, por diferencias o por sustitución

Hay dos formas de hacer una rectificativa y conviene elegir la correcta. La rectificativa por diferencias refleja solo la variación respecto a la factura original: si cobraste 100 euros de más, la rectificativa recoge ese importe negativo. La rectificativa por sustitución anula por completo la factura original y la reemplaza por una nueva con los datos correctos. La de diferencias es la más habitual para ajustes pequeños de importe o de IVA. La de sustitución se usa cuando hay varios errores o cuando es más claro reemitir la factura entera. Ambas son válidas ante Hacienda, pero deben indicar siempre a qué factura original rectifican.

Paso 3: Crea la rectificativa desde la factura original

La forma correcta de hacerlo es generar la rectificativa a partir de la factura original, no crear una factura nueva desde cero. Los programas homologados tienen una opción específica para esto que vincula automáticamente ambos documentos. En Holded, abres la factura que quieres corregir, entras en sus opciones y eliges crear factura rectificativa: el programa hereda los datos del cliente, enlaza con la factura original y le asigna una

numeración propia de la serie rectificativa. Así, la trazabilidad queda completa y Verifactu registra la corrección como lo que es, sin que parezca una factura independiente sin relación con nada.

Paso 4: Comprueba que Verifactu registra la rectificativa y la enlaza con la original

Una vez creada, revisa que la rectificativa se ha registrado correctamente. Debe tener su propio código QR y su identificador de Verifactu,

igual que cualquier otra factura, y debe mostrar de forma visible a qué factura original rectifica. Este enlace entre ambos documentos es lo que da validez legal a la corrección. Si el programa te deja aprobar la rectificativa sin indicar la factura de referencia, algo se ha configurado mal y conviene revisarlo antes de enviarla. Una rectificativa que no apunta a su original es, a efectos de Hacienda, una factura suelta que no corrige nada.

Paso 5: Envía la rectificativa al cliente y conserva el rastro

Envía la factura rectificativa al cliente igual que enviarías cualquier factura, e indícale con claridad que sustituye o corrige la anterior para que actualice su propia contabilidad. Conserva siempre las dos facturas, la original y la rectificativa: la original no desaparece ni se anula del registro, sigue existiendo, y la rectificativa convive con ella mostrando la corrección. En el resumen trimestral de IVA, el programa ya tiene en cuenta el ajuste de la rectificativa de forma automática, de modo que el modelo 303 reflejará el importe correcto sin que tengas que hacer cálculos manuales. Si quieres asegurarte de que ese trimestre cuadra, revisa la guía sobre cómo presentar el modelo 303 del IVA desde tu programa de facturación.