El IBEX 35 supera por primera vez los 20.000 puntos y firma un nuevo máximo histórico impulsado por el estrecho de Ormuz

Vista de la bolsa de Madrid, con las pantallas del Ibex 35, en una imagen de abril pasado.

La Bolsa española ha alcanzado este martes un nuevo hito. El IBEX 35 ha cerrado por primera vez en su historia por encima de los 20.000 puntos, después de subir un 0,21% hasta los 20.023,6 enteros, un nuevo máximo histórico al cierre de una sesión.

El avance del selectivo español ha estado respaldado por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de un acuerdo inminente para reabrir el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el transporte mundial de petróleo cuya situación ha mantenido en tensión a los mercados durante las últimas semanas.

La expectativa de una normalización del tráfico marítimo por esta vía ha favorecido un mejor comportamiento de las bolsas europeas y ha contribuido a reducir la incertidumbre sobre el suministro energético y la evolución de los precios del crudo.

Primera vez que el índice cierra por encima de los 20.000 puntos

Aunque el IBEX 35 ya había rozado en anteriores ocasiones la barrera de los 20.000 puntos durante la negociación intradía, nunca había conseguido terminar una sesión por encima de ese nivel.

El cierre en 20.023,6 puntos supone así un nuevo récord para el principal indicador bursátil español, que agrupa a las 35 compañías de mayor capitalización y liquidez del mercado continuo.

El comportamiento del índice refleja el buen momento que atraviesa la renta variable española, favorecida en los últimos meses por la evolución de sectores como la banca, la energía, las infraestructuras y el turismo.