Los mejores programas de facturación para autónomos y pymes en España (2026)

Si todavía mandas las facturas desde Word o un Excel, tienes un problema que ya no se puede aplazar. La normativa Verifactu obliga a usar software certificado por la Agencia Tributaria para emitir facturas: a partir del 1 de julio de 2027 para autónomos y el 1 de enero de 2027 para empresas con menos de seis millones de facturación. Las facturas hechas en procesadores de texto o hojas de cálculo dejan de tener validez legal. La buena noticia es que la mayoría de los programas actuales ya cumplen con este requisito, algunos incluyen funciones de gestión contable, CRM o inventario, y muchos tienen pruebas gratuitas para que puedas comprobar cuál encaja mejor con tu negocio antes de comprometerte. En este artículo repasamos los que más convencen en 2026 y te explicamos para qué tipo de negocio encaja mejor cada uno.

Por qué 2026 es el momento de elegir bien

Hay dos motivos concretos para no dejarlo para más adelante. El primero es Verifactu: cuanto antes empieces a usar un software homologado, más tiempo tendrás para aprender cómo funciona, migrar tus datos de facturas anteriores y llegar al plazo de obligatoriedad sin prisas. Quienes lo han dejado para última hora en otros cambios normativos lo han pasado mal. El segundo motivo es más práctico: un buen programa de facturación no solo emite documentos. Te avisa de los cobros pendientes, concilia los movimientos del banco con tus facturas, calcula lo que deberías guardar para los impuestos trimestrales y te permite compartir toda esa información con tu asesor sin tener que mandarle archivos por correo. El tiempo que ahorra al mes compensa con creces el coste de la suscripción para cualquier autónomo o empresa con actividad regular.

Holded, el más completo si quieres gestionarlo todo desde un solo sitio

Holded es el programa más completo del mercado español para autónomos y pymes que necesitan más que emitir facturas. En la misma plataforma conviven la facturación, la contabilidad, el CRM para seguir las ventas, la gestión de proyectos, el inventario, los recursos humanos y hasta un TPV para tienda física. Está certificado por la AEAT para Verifactu y tiene más de 80.000 empresas como usuarios en España y Latinoamérica, con una puntuación de excelente en Trustpilot basada en más de 2.200 valoraciones.

Precios de Holded en 2026

Para autónomos, el plan de entrada es el Plus a 7,50 euros al mes (con el descuento del 50% durante los tres primeros meses; el precio habitual es 15 euros al mes). Incluye un usuario, Verifactu, escáner ilimitado de tickets y gastos, y conexión con un banco. El plan Básico sube a 29 euros al mes y añade dos usuarios, facturas recurrentes, contabilidad automatizada y remesas SEPA. Para empresas pequeñas, los planes van desde 29 euros al mes en el Básico hasta 99 euros en el Avanzado (7 usuarios, 10.000 facturas al año) y 199 euros en el Premium (15 usuarios, facturas ilimitadas). Todos los planes incluyen 14 días de prueba gratuita y el descuento del 50% durante los tres primeros meses.

Lo que más destaca

La contabilidad automatizada de Holded puede asumir hasta el 95% de los asientos contables de forma automática. La conciliación bancaria con los principales bancos españoles (BBVA, Santander, CaixaBank) funciona sin pasos manuales. Si tienes tienda online, la integración con Shopify, WooCommerce y Amazon está incluida en los planes más avanzados. El inventario y el TPV son módulos adicionales a 25 euros al mes cada uno.

Lo que hay que tener en cuenta

Holded tiene una curva de aprendizaje real. Es una plataforma con muchas funciones y configurarla bien la primera vez puede llevar tiempo. Para autónomos que solo necesitan emitir cuatro o cinco facturas al mes y no tienen más necesidades, el coste y la complejidad pueden ser excesivos. Pero para cualquier negocio en crecimiento con varias áreas de gestión, es la opción más sólida disponible en el mercado español.

Anfix, si trabajas con una asesoría y quieres que todo fluya solo

Anfix está pensado para que el autónomo o la pyme y su gestor trabajen sobre los mismos datos en tiempo real, sin que tengas que mandar archivos ni preparar nada especialmente para la reunión con el asesor. Cuando emites una factura, el asiento contable queda registrado automáticamente y tu gestor lo ve al instante. La conciliación bancaria funciona de forma inteligente: el programa aprende de los patrones de movimiento y cruza los datos de la cuenta con las facturas sin intervención manual. La presentación de impuestos se puede gestionar directamente desde la plataforma, algo que Anfix tiene y que lo distingue de los programas orientados solo a la facturación.

Anfix ofrece cinco planes de pago para autónomos y empresas, con precios en facturación anual que empiezan desde 2,49 euros al mes y llegan hasta 41,66 euros al mes. No tiene versión gratuita permanente pero sí periodo de prueba. Su punto débil es que no tiene módulos de inventario potentes ni gestión de proyectos avanzada, así que no es la mejor opción si buscas una herramienta todo en uno para un equipo con varias áreas de trabajo.

Billin, si quieres rapidez y saber siempre qué cobros tienes pendientes

Billin tiene un objetivo muy concreto: que emitir una factura lleve el menor tiempo posible y que en todo momento tengas claro qué cobros están pendientes, cuáles han vencido y cuáles ya están pagados. No es un ERP ni pretende serlo. Lo que hace, lo hace bien: crear facturas y presupuestos de forma rápida, gestionar gastos y hacer seguimiento de los cobros con avisos automáticos. Es compatible con Verifactu y cuenta con más de 180.000 usuarios entre autónomos y pymes en España. El plan de pago empieza desde 9 euros al mes, con 30 días de prueba gratuita. Tiene integración con Shopify y WooCommerce para negocios con tienda online, y con herramientas de contabilidad externas para quienes necesiten ese nivel de detalle.

La limitación de Billin es clara: en cuanto el negocio crece y aparece la necesidad de contabilidad avanzada, CRM o gestión de inventario, se queda corto. Es ideal para autónomos que prestan servicios, facturan a pocos clientes y quieren cumplir con la normativa sin pagar por funciones que no van a usar nunca.

Contasimple, la opción más económica para quien empieza

Contasimple es uno de los programas más accesibles del mercado en precio y en curva de aprendizaje. Tiene un plan gratuito con funcionalidades limitadas que ya cubre lo esencial para autónomos con muy poco volumen, y dos planes de pago: 9,95 euros al mes y 15,95 euros al mes, ambos en facturación anual. Es compatible con Verifactu, incluye los principales modelos fiscales y genera los libros contables de forma automática. Su sistema visual para indicar el estado de cada factura (pagada, pendiente, vencida) es uno de los más intuitivos del mercado para quien no tiene experiencia previa con software de gestión.

Contasimple funciona muy bien para autónomos que empiezan o que tienen un volumen bajo de operaciones y no quieren complicarse. A medida que el negocio crece, la plataforma se va quedando corta y acabarás buscando una alternativa de todas formas. Mejor tenerlo claro desde el principio y elegir con esa perspectiva.

FacturaDirecta, si acabas de darte de alta y buscas algo sin complicaciones

FacturaDirecta es una herramienta diseñada específicamente para el mercado español, orientada a autónomos y pymes pequeñas que necesitan facturar, gestionar presupuestos y llevar un control básico de clientes. Es compatible con Verifactu, tiene una interfaz muy sencilla y se puede configurar y usar desde el primer día sin conocimientos contables. La integración con gestorías funciona de forma directa, lo que facilita que tu asesor acceda a los datos sin complicaciones técnicas. Los precios son de los más asequibles del mercado.

Su principal debilidad frente a las otras opciones de esta comparativa es que no tiene funciones avanzadas de automatización contable, CRM ni gestión de proyectos. El diseño de la interfaz también es más antiguo visualmente que el del resto. Pero para quien arranca y necesita empezar a facturar de forma legal y ordenada sin inversión importante, es una opción razonable.

Cómo elegir: las tres preguntas que lo aclaran todo

No hay un programa universalmente mejor. Hay el que encaja mejor con tu situación. Antes de decantarte por uno, respóndete estas tres preguntas.

La primera: ¿cuántas facturas emites al mes y con cuántos clientes trabajas? Si son menos de diez facturas a clientes fijos, Billin o Contasimple cubren perfectamente la normativa con un coste mínimo. Si el volumen es mayor o los clientes son muy distintos entre sí, necesitas algo más robusto.

La segunda: ¿llevas tú la contabilidad o lo hace una gestoría? Si tienes asesor, Anfix facilita enormemente el trabajo compartido porque ambas partes ven los mismos datos en tiempo real y no hay que exportar ni enviar archivos. Si llevás tú la contabilidad, necesitas una plataforma con automatización contable buena, como Holded o Anfix.

La tercera: ¿necesitas gestionar algo más allá de las facturas? Si también manejas inventario, proyectos, equipo o ventas online, un programa de facturación básico te va a quedar corto en meses. En ese caso, la inversión en un ERP completo como Holded tiene sentido desde el principio, porque evita tener que migrar datos y aprender una nueva herramienta cuando el negocio ya está en marcha. Cambiar de software con la operativa funcionando siempre es más costoso que elegir bien desde el arranque.