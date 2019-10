El impresionante relato de Jordi Roca sobre su enfermedad: "Me pasó de repente"

“La tensión en el cuello no me abandonaba. Esto empezó hace ocho años más o menos”, se ha sincerado antes de subrayar que, con todo, lo peor fue hace tres años, cuando comenzó a perder la voz.

Con apenas un hilo de voz, el cocinero ha explicado que todo empezó con una “tensión en el cuello que no podía controlar” que le hizo quedarse “clavado de manera perpetua”.

El cocinero Jordi Roca, de El celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo, ha impresionado a la audiencia de TV3 con el relato que ha hecho de la enfermedad que padece, llamada distonia.

En @jordirocasan explica la malaltia que té i que, fins que no l’hi van diagnosticar, va ser un procés duríssim. #AlCotxeTV3 pic.twitter.com/Ep7YKAYobQ

“Me pasó de repente, a partir de una laringitis. Y llevo tres años hablando en voz baja”, ha lamentado. La situación se volvió todavía más complicada porque los médicos no lograban descubrir qué le ocurría.

“He pasado mucho tiempo con la inquietud de no saber lo que se me pasaba. Sentía una tensión, una presión, una cosa que te descoloca. El hecho de tener la familia cerca apoyándome me ha ayudado muchísimo”, ha asegurado.

Ahora, por fin puede celebrar una mejoría. “Cada vez estoy mejor del cuello. Ahora estoy con rehabilitación. Una rehabilitación larga. Pero el hecho de saber lo que tienes y de encontrar un buen tratamiento hace que puedas ver la luz al final del túnel”, ha afirmado.

Hace sólo un mes, Jordi Roca ya contó sus problemas de salud a Buenafuente, al que le explicó que su enfermedad consiste en “una serie de espasmos que pueden ocurrir en un mano, en un pie, en la cara, en la boca”.

“He pasado mucho tiempo con el cuello muy, muy alzado y aún cuando camino se me levanta el cuello y me empezó a pasar con la voz”, afirmó en aquel momento.