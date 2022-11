La imagen de Google Street View que ya es un fenómeno viral: decenas de miles de 'me gusta'

🤣🤣me pasó lo de chocar con uno pero no nos enamoramos 😕😆

Era de noche, no se veía nada y ninguno de los dos llevaba luces, hasta que no estuvimos frente a frente no nos notamos😬

Mi rueda delantera se metió dentro de su rueda y terminó doblada al medio https://t.co/vF762mTk8j