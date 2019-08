Los mejores musicales de Broadway

No podíamos olvidarnos de un relato clásico entre los clásicos. Con jazz, asesinatos en la gran ciudad y una ley seca que favorecía las actividades clandestinas… Chicago espera con coreografías espectaculares y con una puesta en escena que recuerda a las viejas películas, esas que no pasan de moda.

The Book of Mormon

Para cerrar el listado, traemos el enternecedor espectáculo navideño por excelencia de Nueva York. Que solo sea posible disfrutarlo en noviembre, diciembre t parte de enero, hace que no podamos ponerlo en las primeras posiciones, pero no podía faltar este éxito que encandila a pequeños y mayores cada Navidad.

¿Por qué nos gusta?

También conocido como las Rockettes, se interpreta desde 1933, y es una tierna historia navideña interpretada por bailarinas de precisión milimétrica con un vestuario muy llamativo. Es un viaje por la ciudad de Nueva York en Navidad que cuenta con la presencia de un personaje muy especial: Papá Noel.

Es perfecto para disfrutarlo en familia.

Duración: 90 minutos.

Valoración: 10

Género: Fantasía







Consejos e información útil

1. Dónde consigo las entradas

El momento de compra de las entradas no siempre resulta sencillo cuando se es turista en la ciudad. Hay dos opciones claras: hacer la reserva con antelación, un tiempo antes de viajar, o esperar a llegar allí y adquirirlas en alguna empresa local o especializada en ‘últimas horas’, que son las entradas que sobran unos minutos antes de que empiece el espectáculo.

Si tienes claro que ver un musical es algo que quieres hacer, hazte con las entradas cuanto antes, con la tranquilidad de hacerlo desde casa, y asegúrate de que tienes sitio en tu espectáculo favorito, el día y la hora que tú quieres.

- TKTS es especialista en este tipo de entradas de último minuto a mitad de precio y les podrás encontrar en su taquilla de Times Square si estás dispuesto a hacer cola, pero para los musicales más famosos es complicado que queden. Así que deberás olvidarte de conseguir ver El Rey León, Aladdín o cualquiera de las más populares con descuento.

- Hellotickets es una startup española especializada en vender eventos en Estados Unidos y se encarga de facilitarte la compra con una web en español y en euros, donde recibirás confirmación inmediata de tu reserva.

Un detalle: desafortunadamente en ninguna obra de Broadway hay entradas especiales para niño, así que todos tienen que pagar el mismo precio.

2. ¿Cómo elegir el mejor asiento del teatro para ver el musical?

Este es otro de los grandes interrogantes cuando toca comprar las entradas en los teatros de Broadway El mejor consejo es que hagas un balance entre el presupuesto que tienes y el tipo de entradas que ofrece el teatro.

Normalmente las más caras son en el centro en la parte de Orchestra, y desde allí verás perfectamente todo el show. Las partes de Mezzanine y Balcony, son el segundo anillo y el tercero, respectivamente, y según lo grande que sea el teatro, estarán más o menos alejadas.

No obstante sí que hay varios puntos básicos a tener en cuenta: si estás muy cerca, te perderás parte de las coreografías, pero tendrás delante a los actores y los detalles los captarás a la perfección. Si te decides para los laterales tienes el riesgo de que alguna parte del escenario se quede fuera del ángulo visual.

¡Ah! Y no menos importante: hay unas entradas que se llaman Obstructed View, eso significa que tienen una columna delante o cualquier otro elemento que dificulta la visión completa del espectáculo. Normalmente son mucho más económicas, así que si el presupuesto que tienes es más reducido, ¡puede ser una buena opción para vivirlo!

3. ¿Con cuánta antelación debo llegar al teatro?

Nueva York es una ciudad grande y con mucho tráfico, así que lo mejor será que te tomes tu tiempo para llegar hasta el teatro y que lo hagas con media hora de antelación aproximadamente. Así también podrás disfrutar de todo lo que ocurre antes y hasta comprarte un bol de palomitas o picar en algún producto de merchandising.

4. ¿En un musical de Broadway hay que ir vestido de alguna manera especial?

¿Dress code? ¡Ninguno! Vístete como quieras. No es habitual que nadie se arregle en exceso para ir al teatro, así que puedes pasarte el día haciendo turismo y acabar directamente sentado en una butaca, que seguro que tus piernas lo agradecerán.

5. ¿Cuánto dura el musical?

Suele durar entre dos horas y dos horas y media, se divide en actos y hay descanso entre ellos, de manera que podrás estirar las piernas y salir al servicio sin tener que perderte ni un minuto del musical. Es importante que lo tengas en cuenta para que te puedas organizar el día y también la noche.

6. ¿Dónde comer cerca de los teatros?

Es bastante habitual decidirse por los horarios de última hora de la tarde, sobre las 19/20hs. Esto facilitará que puedas pasar el día visitando todo aquello imprescindible de tu lista y que llegues al musical justo cuando necesitas un descanso. ¿Qué hacer para cenar ese día? Estás en pleno Times Square y todo está abierto siempre, así que aunque no encuentres un buen restaurante, seguro que estás dispuesto para unas hamburguesas de Shake Shack, una famosa franquicia americana o unos tacos de Tacos No.1, los más famosos de la plaza.

7. No hablo inglés: ¿merece la pena?

¡Absolutamente sí! Piensa que los musicales no son películas con largos diálogos. Hay un espectáculo visual y artístico que va mucho más allá. Las canciones, el vestuario y las coreografías van a llevarte de la mano a través de toda la historia. Además, siempre puedes decidirte por historias que ya conozcas para que la comprensión sea mucho más sencilla y las canciones te sean todas familiares (¡piensa en Chicago o Mary Poppins!).

No obstante, los teatros están preparados y hay algunas obras, entre ellas, las más taquilleras, que ofrecen la opción de alquilar unos audífonos que resumen cada escena en español, de manera que estarás al tanto de todo lo que ocurre.

Para poder alquilarlos debes haber comprado tu entrada con antelación y puedes o bien llamar a este número: +1 212-757-5679 o bien solicitarlo ese mismo día llegando un tiempo antes y preguntando si tienen. Cuesta unos 10 dólares y tienes que dejar tu pasaporte como garantía, que recuperas al final del espectáculo cuando devuelves el audífono.

Los musicales que tienen, de momento, este servicio son: Book of Mormon, Aladdin, El Rey León, El Fantasma de la Ópera, Wicked, Come From Away, Frozen y Dear Evan Hansen.

Musicales recomendados para niños

Si vas a viajar en familia y tienes dudas sobre cuáles son los más adecuados para ver todos juntos, nuestro consejo, en general, es que apuestes por historias que ya hayas visto para que, además de asegurarte que son adecuadas, podáis disfrutar todos juntos de algo reconocible: los animales del Rey León, la lámpara mágica, los poderes de Elsa…

Nuestra lista de seleccionados sería:

El Rey León: canciones conocidas, un vestuario de impacto que hará sentir a los más pequeños la experiencia real de estar rodeados de animales. Nunca verán de tan cerca al rey de la sabana.

Aladdín: una clásica historia de amor reconocible por todos y perfecta para toda la familia. Los niños alucinarán con el brillo del desierto y los adultos con la adaptación de la historia.

Frozen: seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Es el Let it gooo más repetido en los últimos años. Efectos láser que imitan poderes mágicos, princesas y dragones, hacen de esta película Disney un musical inolvidable.

King Kong: una marioneta con aspecto de gorila gigante y unos rugidos que despiertan a medio Manhattan son lo suficientemente impresionantes como para no despegarse de la butaca.

Harry Potter y el legado maldito: la famosa saga mágica de J.K.Rowling ha marcado la infancia y la adolescencia de millones de niños en todo el mundo. Ver esta adaptación a musical es siempre la mejor opción.