Nerea Rodríguez: "Al ser concursante de 'OT', empiezas la casa por el tejado"

Roser Gamonal - @rosergamonal La cantante Nerea Rodríguez.

Nerea Rodríguez (Gavá, Barcelona, 1999) no dejó indiferente a nadie en Operación Triunfo 2017. Su dulzura y su gran capacidad vocal hizo que deslumbrara en la edición de Amaia, Alfred y Aitana con míticas actuaciones como su versión del Quédate conmigo de Pastora Soler. Pero su paso en la Academia —donde quedó octava— fue solo el primero de su carrera musical.

Tras participar en musicales, doblajes y programas de televisión, la joven cantante catalana se lanza ahora a la piscina como artista independiente, con la publicación de su segundo EP Doble o nada. Lo hace sin el apoyo de una gran discográfica y llega dispuesta a ser escuchada de nuevo.

“Este EP va a ser un punto de inflexión en mi carrera. He comprendido la artista que soy y la artista que quiero ser. Creo que he encontrado mi sonido, mis historias y la manera de contarlas. Sacar este EP es un logro, porque lo hago como artista independiente, que es más difícil. Me he implicado muchísimo, me he dejado mi alma ahí”, cuenta Nerea en una entrevista a El HuffPost.

Todo el mundo pensaba que, al igual que ocurrió en la primera edición de OT, la mayoría de concursantes del programa sacaría disco nada más salir de la Academia. Sin embargo, Nerea ha tardado cuatro años hasta este lanzamiento.

“Estoy contenta de haber tardado. Al ser concursante de OT, empiezas la casa por el tejado. Sin saber muy bien qué tipo de artista quieres ser, ni qué tipo de música quieres hacer, ya tienes que sacar single. Creo que está bien tomarse un tiempo, encontrarse... No me importa haber tardado años porque me he estado formando como cantante y como actriz”, cuenta.

A pesar de muchos espectadores le perdieron la pista desde OT hasta su participación hace un año en Tu cara me suena —donde quedó segunda—, Nerea no ha parado de trabajar en los cuatro años que han pasado desde que salió del programa de TVE. “No he pedido el tiempo. Saqué dos singles y un EP de Navidad, Diciembres. Con esas canciones, hice una gira en solitario por cuatro ciudades y una gira con dos compañeros de OT, Raoul y Ricky, por otras cuatro ciudades. Luego, doblé tres películas de animación”, señala.

Asimismo, Nerea ha protagonizado el musical de La Llamada, la obra escrita y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi —los Javis— que se ha convertido en un auténtico fenómeno con más de un millón de espectadores. “Quizá lo más destacado de ese tiempo es que he estado en el musical de La Llamada en el teatro Lara, en Madrid, y de gira”, apunta. Actualmente, Nerea interpreta a María Casado en el Teatro Poliorama, de Barcelona.

Ahora, Doble o nada supone una carta de presentación de quién es realmente Nerea Rodríguez. La triunfita ha compuesto todas las canciones, con la ayuda de artistas como David Otero, Andrés Suárez y Andrés Ceballos. “Son grandes artistas, grandes personas, que me han ayudado mucho. Creo que hemos conectado muy bien. Todas las canciones salieron de una forma muy orgánica. Han sido experiencias muy bonitas”, relata.

La cantante entiende este lanzamiento como su primer disco, a pesar de que ya publicó otro EP llamado Diciembres en 2019. “Diciembres era un EP en directo y un villancico. Las canciones no estaban producidas, no hubo trabajo de estudio. Lo hice como un regalo de Navidad a mis fans. Este EP es un proyecto más pensado y más producido”, señala.

A diferencia de aquel lanzamiento, este disco cuenta con la producción del afamado Tato Latorre, productor de artistas como Antonio Orozco, Efecto Pasillo, David Otero, Funambulistas, Despitaos y el también exconcursante de OT Miguel Nández.

La carta de presentación del álbum es Los Recuerdos, una canción de amor y traición. El videoclip es la primera parte de un cortometraje protagonizado por ella misma, junto a su novio, Hektor Mass.

Ruptura con Universal y aventura en solitario.

Con solo 22 años, Nerea ha tomado ahora las riendas de su carrera como artista independiente, invirtiendo su dinero en este proyecto. “Confío mucho en mí misma. Confío en mi criterio artístico y en mi trabajo, soy muy trabajadora”, afirma.

Para ello, tuvo que romper su contrato con Universal, la discografía multinacional que acogió a gran parte de los triunfitos de aquella hornada. “No es que no me sintiera valorada en Universal. Creo que tienen muchos artistas y yo no era una prioridad. Esto tampoco es un secreto para nadie. Yo quería más atención y poder hacer más cosas. Fue una decisión super consensuada, nos pareció genial a las dos partes. Creo que era necesario”, señala.

Nerea no se arrepiente de esta decisión, aunque sabe que tendrá más dificultades para llegar al gran público. “No me gusta el refrán de ‘más vale malo conocido que bueno por conocer’. No tenemos que ser conformistas con la vida, ni con los trabajos, ni con las parejas, ni con las amistades. Si deseas algo tienes que ir a por ello y no conformarte con algo que no creas que sea al 100% para ti”, afirma.

Precisamente, las rupturas y las despedidas están muy presentes en las letras de las canciones del disco. “Me marcho habla de una etapa de mi vida, en la que hay cosas que serán de Universal, pero también de equipos de trabajo… Habla de que si no está al 100% en algo, lo mejor es marcharte, pero puede ser así o de una relación de pareja”, asegura.

Nerea es consciente de que esta aventura en solitario puede ser más complicada por ser mujer. “Las mujeres, en general, lo tenemos más difícil en todo. A mí también me pasa que, aparte de ser mujer, soy joven. Siento que muchas veces no se me toma en serio o no se tiene tan en cuenta mi opinión”, cuenta.

Sin embargo, ella no está dispuesta a rendirse sin luchar por superar esas barreras. “Seguimos teniendo obstáculos que a veces nos cuesta verlos porque vivimos en una sociedad llena de micromachismos y, al final, estamos acostumbrados. Pero yo soy muy cabezota y muy trabajadora, y creo que con eso puedo superar los obstáculos”, relata.

Colaboración con Disney y participación en Primavera Pop

Tras el lanzamiento de este EP, la cantante catalana no ha parado de trabajar. Más recientemente, Nerea ha realizado por fin su primera colaboración con Disney. La artista ha interpretado Desde ya, la adaptación al castellano de la canción Starting Now, el primer himno de Princesas Disney.

Además, ha confirmado su participación en el festival Primavera Pop 2021, organizado por Los 40 Principales. La catalana se subirá al escenario este sábado 19 de junio en Rubí (Barcelona) junto a artistas como Lola Índigo, Ana Mena y Álvaro Soler, entre otros. Las entradas para este evento ya se han agotado.

De cara al futuro, Nerea no descarta participar en una edición especial de OT que TVE tiene sobre la mesa con motivo del 20 aniversario del programa. “Ahora mismo al final diría que sí porque soy muy fácil de liar y me encanta todo. Fue una experiencia muy bonita para mí, aunque tuve mis altibajos”, cuenta.

Independientemente de que eso se confirme, Nerea seguirá actuando y componiendo. “Mi plan perfecto de aquí a un año sería haber sacado otro EP con otros cinco temas y poder estar haciendo una gira más larga y poder visitar muchas ciudades”, cuenta.

Nerea Rodríguez Carátula del EP 'Doble o nada', de Nerea Rodríguez.

Doble o nada, disco de Nerea Rodríguez.