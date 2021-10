Pedrerol, con un mosqueo del 15 en la universidad: da un golpe (literal) en la mesa y estalla

Es uno de los vídeos más comentados de las últimas horas en Twitter. El presentador de El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, ha protagonizado un momento viral durante una charla en la Universidad Complutense de Madrid.

El periodista explica en el fragmento que más se ha compartido que le cansa explicar lo que es El Chiringuito y se ha dirigido directamente a dos de las personas que comparten mesa con él.

“Cuando Gaspar da lecciones de lo que es el periodismo me cabreo. Cuando el profesor habla de ‘espectáculo de El Chiringuito’ me cabreo y como no quiero cabrearme voy a sonreír”, ha empezado diciendo.

Para Pedrerol “periodismo es decir que Mbappé sólo quiere ir al Madrid y eso lo dijimos nosotros y ayer Mbappé confirma lo que dijimos en El Chiringuito”. Unas palabras que han venido precedidas de un golpetazo en la mesa y un fuerte aplauso de los allí presentes.

″¿Entendéis? Eso es periodismo. Que nadie os diga lo que es periodismo. Que nadie os diga lo que está bien y lo que está mal. Periodismo es intentar contar la verdad. Acercaos a la verdad. Y eso es lo que es intentamos cada noche”, ha defendido el periodista.

Un vídeo que lleva en pocas horas más de 200.000 reproducciones en Twitter, donde lo ha compartido la cuenta oficial del programa.