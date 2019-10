Seis rincones perfectos y cercanos para ir de escapada este otoño

Cabo de Gata

Además de ser un enclave perfecto para darse un chapuzón, Cabo de Gato (Almería) también es un lugar para perderse por sus fantásticas playas y echar mano del equipo de esnórquel para admirar la fauna marina de este lado del Mediterráneo, sin jaleos ni agobios. ¿Quién le dice que no a este plan? Los viajeros con tiempo pueden aprovechar para explorar sus alrededores, ¡el desierto de Tabernas está a menos de una hora!

Algarve

Menorca, Ibiza y Formentera

¡Tiempo de ir a las islas! Los baleares coinciden que la mejor época para hacerles una visita es en octubre: aún suele hacer buen tiempo, el ambiente es mucho más tranquilo y los precios no tienen nada que ver con los del verano. Vale, es posible que coincidan días menos calurosos, pero no es problema. Las Baleares ofrecen muchas alternativas para visitar. Lo que no puede faltar en ningún caso es una foto de las increíbles puestas de sol.