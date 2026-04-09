Kira Miró revela en 'El Hormiguero' lo que no puede ni ver… y su confesión deja a todos muy sorprendidos

Salva Reina y Kira Miró en la alfombra roja de los Goya 2026 en Barcelona

Las entrevistas en El Hormiguero suelen dejar titulares curiosos, pero lo que contó Kira Miró este miércoles fue de esos momentos que no pasan desapercibidos.

La actriz, que acudió al programa junto a Salva Reina, su pareja, para presentar su nueva película Solos, acabó revelando cuál es su gran fobia. Y no solo eso: explicó hasta qué punto le afecta… incluso en pleno trabajo.

"Me dan un asco que no lo puedo soportar"

Todo surgió durante una conversación distendida con Pablo Motos.

Fue entonces cuando el presentador mencionó algo que sorprendió a muchos: la fobia de la actriz a los mocos. Kira Miró no dudó en confirmarlo, y lo hizo con total claridad.

"Me dan un asco que no lo puedo soportar, sobre todo los blandos", confesó, provocando risas y gestos de sorpresa en el plató.

Pero lo más llamativo llegó después.

La actriz contó una anécdota vivida durante un rodaje que demuestra hasta qué punto le afecta esta fobia. En plena escena íntima con el actor Carlos Santos, algo inesperado lo cambió todo.

"De repente miro y le veo un moco… no podía seguir", relató. La situación obligó a detener la grabación hasta que el problema desapareció.

Una escena que, lejos de lo romántico, se convirtió en un momento incómodo imposible de ignorar.

No es algo puntual

Kira Miró explicó que no es una manía aislada ni algo ocasional.

Según contó, se trata de algo casi "genético", ya que a su hermana le ocurre exactamente lo mismo. Además, recordó que en el teatro también vivió situaciones similares, con compañeros a los que les ocurría algo parecido en escena.

La entrevista también dejó otros momentos curiosos, como su opinión sobre las relaciones de pareja o el paso del tiempo, temas que aborda su nueva película.

Sin embargo, fue esta confesión la que se llevó todo el protagonismo.

Un momento muy comentado

Como suele ocurrir con este tipo de intervenciones, las redes no tardaron en reaccionar.

Muchos usuarios se sintieron identificados con la fobia de la actriz, mientras que otros simplemente no podían creer la situación que describía.

Porque hay cosas que pueden pasar desapercibidas. Y otras que, como ha dejado claro Kira Miró, son imposibles de ignorar.