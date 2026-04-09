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Kira Miró revela en 'El Hormiguero' lo que no puede ni ver… y su confesión deja a todos muy sorprendidos
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Kira Miró revela en 'El Hormiguero' lo que no puede ni ver… y su confesión deja a todos muy sorprendidos

La actriz sorprendió a Pablo Motos al hablar de su gran fobia y contar una anécdota que obligó a parar un rodaje.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Salva Reina y Kira Miró en la alfombra roja de los Goya 2026 en Barcelona
Salva Reina y Kira Miró en la alfombra roja de los Goya 2026 en BarcelonaSergio R Moreno

Las entrevistas en El Hormiguero suelen dejar titulares curiosos, pero lo que contó Kira Miró este miércoles fue de esos momentos que no pasan desapercibidos.

La actriz, que acudió al programa junto a Salva Reina, su pareja, para presentar su nueva película Solos, acabó revelando cuál es su gran fobia. Y no solo eso: explicó hasta qué punto le afecta… incluso en pleno trabajo.

"Me dan un asco que no lo puedo soportar"

Todo surgió durante una conversación distendida con Pablo Motos.

Fue entonces cuando el presentador mencionó algo que sorprendió a muchos: la fobia de la actriz a los mocos. Kira Miró no dudó en confirmarlo, y lo hizo con total claridad.

"Me dan un asco que no lo puedo soportar, sobre todo los blandos", confesó, provocando risas y gestos de sorpresa en el plató.

Pero lo más llamativo llegó después.

La actriz contó una anécdota vivida durante un rodaje que demuestra hasta qué punto le afecta esta fobia. En plena escena íntima con el actor Carlos Santos, algo inesperado lo cambió todo.

"De repente miro y le veo un moco… no podía seguir", relató. La situación obligó a detener la grabación hasta que el problema desapareció.

Una escena que, lejos de lo romántico, se convirtió en un momento incómodo imposible de ignorar.

No es algo puntual

Kira Miró explicó que no es una manía aislada ni algo ocasional.

Según contó, se trata de algo casi "genético", ya que a su hermana le ocurre exactamente lo mismo. Además, recordó que en el teatro también vivió situaciones similares, con compañeros a los que les ocurría algo parecido en escena.

La entrevista también dejó otros momentos curiosos, como su opinión sobre las relaciones de pareja o el paso del tiempo, temas que aborda su nueva película.

Sin embargo, fue esta confesión la que se llevó todo el protagonismo.

Un momento muy comentado

Como suele ocurrir con este tipo de intervenciones, las redes no tardaron en reaccionar.

Muchos usuarios se sintieron identificados con la fobia de la actriz, mientras que otros simplemente no podían creer la situación que describía.

Porque hay cosas que pueden pasar desapercibidas. Y otras que, como ha dejado claro Kira Miró, son imposibles de ignorar.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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