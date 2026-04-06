Milei despotrica de Álvarez de Toledo como nadie lo ha hecho en España: "Tengo la peor de las opiniones"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha concedido una entrevista al medio español El Debate, donde ha respondido a las preguntas de su director, Bieito Rubido, que se ha quedado sin palabras con una de las respuestas del dirigente argentino.

Lo primero que ha hecho Rubido es preguntarle por la disputa que hay en España entre PP y Vox, primero por el espacio electoral en la derecha y después ganarse la simpatía del mandatario argentino.

Milei ha participado en numerosos eventos con Santiago Abascal, líder de Vox, y también se ha dejado ver con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en pleno conflicto diplomático entre España y Argentina decidió darle una medalla de la Comunidad. Además, Ayuso y Milei se han reunido en varias ocasiones en Argentina.

"Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo podrían estar más cerca de sus planteamientos liberales. Por otro lado, cada vez que viaja a España, usted se reúne siempre con Santiago Abascal. ¿Con quién se identifica más?", ha querido saber Rubido, que no se esperaba, ni por asomo, lo que ha dicho Milei de Cayetana Álvarez Toledo, diputada del PP.

"Tengo la peor de las opiniones desde lo humano de Cayetana Álvarez Toledo" Javier Milei

"Yo tengo una excelente opinión y valoración tanto de Isabel Díaz Ayuso como de Santiago Abascal. Me parecen dos personas respetables, honorables y que tienen claro lo que requiere la solución que implica salir del socialismo", ha empezado diciendo Milei.

Y ha añadido sobre Álvarez Toledo: "Y al mismo tiempo tengo la peor de las opiniones desde lo humano de Cayetana Álvarez Toledo. De hecho, ella ha venido a la Argentina a hacer campaña en mi contra, a decir barbaridades y mentiras contra mi persona durante la campaña del 2023".

El propio Rubido le dice a Milei que se ha sorprendido por sus palabras sobre la diputada del Partido Popular y él ha apostillado: "Es la verdad. Me ha calumniado, me ha injuriado, me ha difamado. Ha dicho cualquier barbaridad sobre mi persona. Por tanto, tengo la peor de las opiniones de ella, digamos, en lo humano, y mi máximo afecto, respeto, cariño y valoración para Isabel Díaz Ayuso. Lo mismo para mi queridísimo amigo Santiago Abascal".