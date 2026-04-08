Ignasi Guardans vaticina lo que hará Feijóo si llega a La Moncloa: no tiene nada que ver con lo que hizo Pedro Sánchez 

Alberto Núñez Feijóo ha recordado este miércoles que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, lo primero que hizo fue "cambiar el colchón". "No sé si recordáis cuál fue la primera promesa de Sánchez...", ha preguntado en un acto del PP.

"Yo viví en una residencia oficial durante 13 años. Cuando llegué allí no se me ocurrió la primera propuesta de Sánchez, que fue "cambiar el colchón de La Moncloa". "Esa fue su primera propuesta", ha reiterado, para más tarde corregir y decir que fue "su primera decisión".

"Qué gran resumen, ¿no? Siempre su confort por delante del bien común", ha afirmado Feijóo. Sus palabras no han pasado desapercibidas para muchos, que han puesto la lupa sobre un detalle importante.

El exdiputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español, Ignasi Guardans, ha escuchado las palabras del líder del PP y no ha dudado en decir lo que hará si algún día llega a ser presidente del Gobierno.

"Qué personaje"

"Feijóo aspira a dormir en la misma cama usada por Pedro Sánchez, y proclama públicamente su compromiso a no cambiarla si llega algún día a La Moncloa", ha dicho en su cuenta de X.

"Solo lavará las sábanas. Qué personaje", ha sentenciado Ignasi Guardans, que no es la primera vez que se muestra así de crítico con el líder popular tras alguna de sus controvertidas declaraciones.

Tras las palabras del rey reconociendo que durante la conquista de América hubo "mucho abuso" por parte de los conquistadores españoles, Feijóo aseguró que era "un disparate hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV".

La respuesta de Ignasi Guardans dejó muy clara la opinión que tiene acerca del político gallego. "Siempre pierde la oportunidad de quedarse callado", afirmó el ex diputado del Parlamento Europeo en su cuenta de X.