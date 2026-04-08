Un historiador del arte explica breve y firme si el 'Guernica' se puede trasladar realmente al País Vasco: resalta un importante punto

El historiador del arte Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como El Barroquista y escritor de la trilogía cultural Otra historia, ha querido zanjar el debate sobre si el Guernica de Pablo Picasso se puede trasladar al País Vasco.

Este pasado martes, el Ministerio de Cultura volvió a rechazar la petición de traslado para garantizar la protección del patrimonio y que la obra "pueda cumplir 90 años más". "Hay que escuchar siempre a los técnicos y particularmente a aquellos que llevan más de 30 años cuidando la obra para conservarla como es debido", defendió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El Barroquista alega que no hay ninguna razón "museográfica, técnica o histórica" para que el Guernica esté en Gernika. "Aunque se pudiese mover —que no se puede—, no hay en Gernika ningún espacio con las condiciones de conservación precisas. A ver si van quedando claras las cosas", ha informado.

"Han conseguido que deje de deteriorarse"

Sus razones por las que no puede ser trasladado han generado decenas de comentarios. El usuario vasco Asier Ziganda le ha pedido que desarrolle por qué no se puede mover si se ha movido muchas veces por todo el mundo: "¿Por qué tiene que estar en Madrid y no en otro sitio?".

En este sentido, el historiador del arte responde que, de hecho, en Madrid han conseguido que deje de deteriorarse: "Está como está por haberse movido por todo el mundo en exceso". Por otro lado, tampoco le parece un gasto "muy justificable" que en Gernika se vaya a construir un espacio para la obra cuando se va a exponer solo durante unos meses.

Otro usuario ha criticado a Madrid directamente: "No se puede... Ahora. Pero se puede trabajar en ello. Vamos a asentarnos en la Luna y no se va a poder, con los medios actuales, permitir un préstamo de ese calibre. Sin coñas, que si fuera el abogado de alguna empresa, os metía en más de una encrucijada".

El Barroquista contesta de forma implacable: "La dificultad de algunas personas para entender que la realidad no se ajusta a sus preferencias es admirable". Lo que hace esta persona se llama falacia de falsa equivalencia y, por lo que sea, triunfa mucho en esta red social":

¿Y Ayuso que opina?

Lo esperable. Con su estilo habitual. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, las pretensiones de Aitor Esteban, presidente de PNV, para trasladar la obra de Picasso al País Vasco son "ciegas, absurdas, catetas" y un "burdo negocio político".

Esteban no se ha quedado callado y le ha dado donde más duele: "La memoria histórica no es compatible con la catetada de que tu principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".