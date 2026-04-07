En Reino Unido describen a Isabel Díaz Ayuso con dos palabras potentes tras sus declaraciones sobre el 'Guernica'

La batalla entre los Gobiernos vascos y madrileños por el Guernica, la famosa obra de Pablo Picasso, ha llegado hasta el prestigioso periódico británico The Guardian, después de que Isabel Díaz Ayuso afirmarse que querer trasladar temporalmente el cuadro de Madrid al País Vasco es "una catedada".

Ayuso ha afirmado también que se trata de una "polémica absurda que siempre promueve el nacionalismo" que seguir creando "ese negocio del agravio": "Si te están diciendo que hay una obra que está en mal estado, tú no puedes alentar sentimientos identitarios y agravios para justificar o para tergiversar la historia de todos y de esta manera seguir alimentando ese negocio, que es lo que yo critico y que es lo que me parece una catetada".

Por su lado, el PNV va a pedir en el Senado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que explique "por qué se niega a estudiar las condiciones necesarias" para materializar el traslado temporal del Guernica a Euskadi, tal y como ha planteado el Gobierno Vasco.

Entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027

La idea del Gobierno vasco es un traslado temporal del Guernica al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

De toda esa polémica se ha hecho eco el diario The Guardian, que destaca que la obra cuelga en el museo Reina Sofía de Madrid desde 1992 y las reiteradas solicitudes para que sea trasladada al País Vasco han sido rechazadas.

En ese artículo califica a Ayuso como "conservadora" y utiliza también la palabra "outspoken", que se puede traducir según el diccionario de Cambridge como "franco", "atrevido" o "directo".

Un rechazo también al MoMA

El diario británico recuerda también que "en el año 2000, el Museo Reina Sofía rechazó una solicitud del MoMA para tomar prestado el Guernica, argumentando que 'el gran icono de nuestro museo debe permanecer, sin excepción, al margen de la política de préstamo de obras a otros museos".

The Guardian explica también que "la obra maestra en blanco y negro de Picasso representa la violencia del ataque perpetrado por la fuerza aérea italiana el 26 de abril de 1937, durante la Guerra Civil Española": "Italia era aliada del general español Francisco Franco, y el ataque fue un experimento inicial de lo que pronto se convertiría en una práctica común en la guerra: el bombardeo aéreo de civiles".