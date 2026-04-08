Pedro Sánchez pide incluir a Líbano en el alto el fuego y un escritor inglés le describe con solo una frase (y qué frase)

Pedro Sánchez se ha puesto más serio que nunca para exigir que en el alto el fuego que se ha pactado entre EEUU, Israel e Irán se incluya a Líbano, después de que el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, le lanzara el mayor ataque desde que comenzara la guerra.

Los estadounidenses, por su parte, afirman que ese territorio no está incluido en este alto al fuego y defienden que la han atacado por la supuesta presencia de Hizbulá. Esto ha hecho reaccionar al presidente del Gobierno español con un contundente mensaje, más serio que nunca.

En una publicación en X, la red social de Elon Musk, que ya ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y más de 30.000 'me gusta' en menos de una hora, exige que se incluya al Líbano en el acuerdo. "Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", ha afirmado.

"Toca hablar claro", ha añadido. Y ha hecho ahínco en cuatro peticiones:

Líbano debe formar parte del alto el fuego.

debe formar parte del alto el fuego. La comunidad internacional debe "condenar esta nueva violación del derecho internacional".

debe "condenar esta nueva violación del derecho internacional". La UE debe "suspender" su Acuerdo de Asociación con Israel.

debe "suspender" su Acuerdo de Asociación con Israel. No debe haber impunidad "ante estos actos criminales".

Un escritor inglés resume a Sánchez en una frase

El periodista y escritor británico Owen Jones (41 años, Sheffield) ha citado el tuit describiendo con una frase a Sánchez: "Pedro Sánchez se ha convertido en el líder de Europa". Las visualizaciones ya se cuentan por miles.

No ha sido el único. Después de que se anunciara el alto el fuego de dos semanas de duración, el escritor portugués Bruno Maçães, exsecretario de Estado para Asuntos Europeos del gobierno de Portugal, ha alabado a Sánchez: "Pedro Sánchez sale de esto como el único líder europeo que puede ver más allá del día siguiente".

Más de 700 heridos y cerca de 90 muertos

Este ataque de Israel al Líbano ha llegado tras la tregua de dos semanas entre EEUU e Irán. Este miércoles han lanzado 160 bombas de racimo en apenas 10 minutos, la mayor oleada de ataques contra el Líbano desde que comenzara la guerra. Según la cadena de televisión LBCI News, ha dejado casi 90 muertos y más de 700 heridos.