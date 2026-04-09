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Héctor, de Gijón a la campiña inglesa: "Compré almejas aquí y la calidad es mucho peor, no es la misma"
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Héctor, de Gijón a la campiña inglesa: "Compré almejas aquí y la calidad es mucho peor, no es la misma"

Habla de la comida como un vínculo emocional difícil de sustituir.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mano sujeta varias almejasGetty Images

Cuando uno se muda al extranjero, hay muchas cosas que extraña: la familia, los amigos, los paisajes conocidos… pero pocas cosas golpean tan directo como la comida. Ese sabor de siempre y el olor que nos transporta a casa se convierte en un recordatorio constante de lo que dejamos atrás. Y para quienes deciden empezar una vida lejos de su país, esa nostalgia culinaria puede sentirse aún más intensa.

Esa sensación la conoce bien Héctor, un ingeniero gijonés que cambió el norte de España por la campiña inglesa en busca de nuevas oportunidades. En su día a día en el Reino Unido, entre el trabajo y sus entrenamientos de running, ha aprendido a adaptarse a un entorno muy distinto al suyo, pero reconoce que, por encima de todo, lo que más echa de menos es la comida de casa, especialmente cuando intenta recrear sabores tan suyos como los del marisco asturiano.

Esa reflexión la comparte en una entrevista reciente en el canal ‘Lonely Heroes’ de YouTube, donde repasa su experiencia viviendo en el Reino Unido y cómo ha sido su proceso de adaptación lejos de España. Además de hablar de su nuevo día a día en el país inglés, cuando le preguntan por el marisco de su tierra, no duda: en Asturias las almejas, las navajas o el centollo forman parte de la gastronomía habitual.

Una metáfora de la migración

A lo largo de la entrevista, Héctor va desgranando pequeños detalles de su vida en el Reino Unido que reflejan esa distancia con lo cotidiano de su tierra. Habla de la comida como un vínculo emocional difícil de sustituir. "Compré almejas aquí y la calidad es mucho peor, no es la misma", asegura, dejando claro que, más allá del precio o la facilidad para encontrarlas, lo que realmente echa de menos es ese sabor que le conecta directamente con su casa y su forma de vivir.

En este contexto, recuerda cómo en España está acostumbrado a pagar entre 35 y 40 euros el kilo, frente a las 5 o 10 libras que cuestan allí. “No están mal, pero no es lo mismo”, concluye, evidenciando que la diferencia no está solo en el precio, sino en la calidad y en esa sensación difícil de explicar que convierte una comida en algo familiar y que es imposible replicar del todo lejos de casa.

Esta reflexión no es solo una queja culinaria, sino que funciona como una metáfora de la migración: uno puede instalarse en un nuevo lugar, aprender sus códigos y hasta integrarse, pero siempre habrá pequeños detalles que recuerden de dónde viene. Héctor explica que cocinar platos españoles le ayuda a mantener ese vínculo con su origen, especialmente cuando echa de menos el sol, la playa y la forma de vivir de su tierra.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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