Trump abre la puerta a salir de la OTAN en plena crisis con Irán y tensiona la alianza con Europa

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La relación entre EEUU y la OTAN atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que el presidente Donald Trump abordará la posible salida de EEUU de la Alianza Atlántica en su reunión con el secretario general, Mark Rutte, en Washington.

El encuentro se produce en un contexto de alta tensión internacional tras la guerra iniciada el pasado 28 de febrero contra Irán. Y el mensaje desde la Casa Blanca es que la relación con la OTAN está deteriorada.

Trump cuestiona el papel de la OTAN

Según Leavitt, Trump ya ha planteado esta posibilidad y espera una conversación "franca y sincera" con Rutte. No es un comentario menor. Supone poner sobre la mesa una ruptura con una organización clave para la seguridad occidental desde 1949.

El propio Trump ha endurecido su discurso en los últimos días. En declaraciones a The Telegraph, llegó a calificar a la OTAN como un "tigre de papel", cuestionando su utilidad real en el actual escenario internacional. El motivo de fondo es la falta de apoyo europeo en el conflicto con Irán.

Europa se desmarca de la guerra con Irán

Desde el inicio de la ofensiva estadounidense contra Teherán, las principales potencias europeas han evitado implicarse militarmente.

El punto de mayor fricción llegó cuando Washington solicitó colaboración para una misión naval en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

La respuesta europea ha sido negativa. Países como España e Italia han rechazado incluso el uso de bases estadounidenses en su territorio para operaciones vinculadas al conflicto, alegando que excede los acuerdos existentes.

Este desacuerdo ha sido interpretado por la Casa Blanca como una falta de compromiso.

"La OTAN ha dado la espalda a EEUU"

Leavitt ha sido especialmente contundente al señalar que la alianza "ha dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas". Se trata de una acusación directa que refleja el nivel de deterioro en la relación transatlántica.

Para Washington, la OTAN debería actuar como un bloque unido en conflictos estratégicos. Para varios países europeos, en cambio, la guerra con Irán no forma parte de los compromisos de defensa colectiva.

Qué implicaría una salida de EEUU

La posible salida de EEUU de la OTAN tendría consecuencias profundas:

Debilitaría el sistema de defensa colectiva en Europa.

Cambiaría el equilibrio geopolítico global.

Obligaría a los países europeos a reforzar su autonomía militar.

EEUU es el principal contribuyente económico y militar de la alianza, por lo que su salida supondría un golpe estructural.

El debate llega en un momento especialmente sensible. La guerra con Irán, las tensiones energéticas y las divisiones internas están poniendo a prueba la cohesión de la OTAN.