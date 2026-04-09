Feijóo recuerda que lo primero que hizo Sánchez fue cambiar el colchón: Losada le responde con una mezcla de dureza e ironía

El politólogo Antón Losada respondió este miércoles desde el programa Malas lenguas, de TVE, a las palabras que había pronunciado el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto del partido bajo el lema Pagas más, recibes menos. Contra el infierno fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo sacó a relucir el el colchón del jefe del Ejecutivo para criticarle: "Este es el gobierno de la inflación y de la corrupción porque cruje al que madruga, al que ahorra, al que monta un negocio, al que apoya a sus seres queridos y al que declara hasta el último euro, pero a los que roban no, a esos nos los cruje, a esos les protege, que es distinto".

"Yo no sé si recordáis cuál fue la primera promesa de Sánchez. Yo vivía en una residencia oficial durante 13 años y cuando llegué no se me ocurrió la primera propuesta de Sánchez, que fue cambiar el colchón de la Moncloa. Esa fue su primera propuesta. Yo diría su primera decisión", recordó Feijóo.

El presidente, en su discurso, calificó ese hecho como "un gran resumen" del mandato de Sánchez: "Siempre su confort por delante del bien común. Dijo Sánchez que tendría el objetivo básico de acabar con la pobreza infantil. ¿Cuál es el resultado? España es el país con mayor pobreza infantil de los 27 países de la Unión Europea".

"Mientras este señor cambiaba su colchón, la mayor pobreza infantil de Europa es la pobreza española. Unos confort, otros pobreza. Ese es un buen resumen", sentenció el jefe de la oposición.

La contestación de Losada

En Malas lenguas abordaron este mensaje de Feijóo y fue Antón Losada el que tuvo que responder que a dónde quiere llegar Núñez Feijóo con este tipo de mensajes que va dando para criticar a Sánchez.

"A ninguna parte. Ese el problema de Alberto Núñez Fijo, que no sabe a dónde quiere llegar y por eso pasan estas cosas. Llevaba dos semanas avisándonos de que Sánchez nos aislaba de la comunidad internacional, que éramos unos parias, que nos estábamos equivocando, que nos estábamos peleando con nuestros socios y que sobre España iban a caer todas las maldiciones y todas las pestes que se pudieran mandar desde Europa y desde Estados Unidos. Lo que hemos visto es que ha pasado exactamente lo contrario", sentenció el politólogo.

Losada explicó que Donald Trump anunció esa tregua en Irán y que la mayoría de los países se han ido alineando en torno a la posición de España: "Entonces, Feijóo se queda sin discurso y lo primero que se le ocurre es hablar del colchón".

"Su problema no es que haya hablado del colchón, si no que cada vez cuesta más trabajo entender por qué habla de lo que habla y por qué escoge los temas que escoge. Ese es el problema que tiene Alberto Núñez Fijón como líder de la oposición", ha descrito.

Finalmente, Losada ironizó con que igual "está iniciando una carrera como estrella del humor". "Puede ser porque a lo mejor está buscando un espacio como rey de la comedia, con el stand-up, pero los chistes tienen que ser mejores, la verdad. Hay que mejorar mucho el nivel del humor", concluyó el politólogo.