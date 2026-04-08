Los mejores mejillones en escabeche son gallegos y de marca blanca

Abrir una lata de mejillones en escabeche a la hora del aperitivo es costumbre en miles de hogares españoles. Y una buena costumbre porque, además de ser muy ricos, nutricionalmente hablando son una considerable fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro, yodo y ácidos grasos omega-3.

¿Y cuáles son los mejores? Pues la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, se ha propuesto dilucidar esta cuestión y para ello ha sometido a 24 marcas de latas de mejillones en escabeche a un completo análisis en el que se ha valorado el aporte nutricional, la seguridad alimentaria y la degustación. Todos, los 24, han obtenido buenos o muy buenos resultados y en lo que se refiere a su sabor y degustación destacan las latas con mejillón gallego (Mytilus galloprovincialis), cultivado en bateas en rías, frente a las latas que incorporan mejillón chileno (Mytilus chilensis).

Aseguran desde la OCU que la prioridad en este estudio ha sido determinar los posibles riesgos de seguridad alimentaria en esas latas, como la presencia de biotoxinas producidas por microalgas en determinadas épocas del año o de metales pesados que acumulan los bivalvos al filtrar el agua. Estos riesgos no se han detectado, "salvo una cierta presencia de cadmio cerca del límite permitido en una de las latas".

En este sentido, OCU recuerda que las latas de mejillones deben consumirse en un plazo máximo de tres o cuatro días en el frigorífico y en un recipiente bien cerrado, preferiblemente de cristal para evitar la transferencia de sustancias al alimento.

Respecto a la valoración nutricional, aunque en general presentan un ligero exceso de sal propio del escabechado y más acusado en las marcas Albo, Calvo y Cuca, son ricos en proteína de alto valor y apenas presentan un 4,5% de materia grasa. Además, tienen una buena proporción de Omega 3 y son una de las fuentes de hierro y vitamina B12 más importantes que podemos incorporar a la dieta.

El precio más elevado de las marcas de fabricante, hasta 7 euros por lata, frente a las marcas blancas, por debajo de los 2 euros por lata, no se corresponde con una mejor calidad y entre las siete latas mejor valoradas, cuatro son de marca blanca. Y son el Mejillón de Galicia de Eroski, por 1,80 euros la lata, y Sal de Plata de Aldi, por 2,69 euros, los que destacan por su excelente relación calidad-precio.