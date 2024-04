Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 12 de abril de 2024

Putin y Lukashenko creen que Ucrania "provoca" los ataques rusos contra la infraestructura energética

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, mantenido este jueves en Moscú un encuentro en el que han coincidido en que Ucrania "ha provocado" los ataques rusos contra la infraestructura energética del país, que son una "respuesta" a acciones similares del Ejército ucraniano en territorio ruso.



"Desgraciadamente, últimamente hemos sido testigos de una serie de ataques contra nuestras instalaciones energéticas y nos hemos visto obligados a responder", ha manifestado Putin, según ha publicado la agencia de noticias rusa Interfax.



Además, el mandatario ruso ha asegurado que las fuerzas rusas han tenido "consideraciones humanitarias" al no llevar a cabo este tipo de ataques en invierno.



"Basándonos en consideraciones humanitarias, no llevamos a cabo ningún ataque en invierno, teniendo en cuenta que no queríamos dejar sin suministro eléctrico a instituciones sociales, hospitales, etcétera. Pero tras los ataques a nuestras instalaciones energéticas, nos vimos obligados a responder", ha añadido.