Guerra Ucrania Rusia en directo: Putin espera un misterioso "gran invitado" de EEUU para el Desfile de la Victoria

El fuego ha estallado este jueves en Kiev mientras el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reunía con Volodímir Zelenski. El palacio presidencial de la capital ucraniana, donde los dos mandatarios se encontraban ofreciendo en una rueda de prensa, ha resonado con fuertes estruendos mientras las defensas aéreas intentaban derribar un dron.

Según el diario británico The Guardian, el avión no tripulado, "posiblemente ruso", "se podía escuchar zumbando sobre el Palacio Mariinski". Aunque de momento no se sabe "si el dron fue derribado con éxito". El ataque se ha producido en la primera visita de Starmer a Ucrania como primer ministro. "Los dos países firmarán un acuerdo de asociación para profundizar la relación de defensa existente, y ofrecerá más asistencia militar a Kiev".