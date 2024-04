Irán dice que no pretende escalar la tensión pero que la "legítima defensa" le permite "castigar" a Israel

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha asegurado esta noche a sus homólogos británico, australiano y alemán que Teherán no pretende escalar las tensiones en la región, pero que la falta de respuesta internacional y el uso de la "legítima defensa" permite "castigar" a Israel por sus ataques contra el Consulado iraní en Damasco (Siria), que dejó al menos 13 muertos, entre ellos altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán.

"Cuando el régimen sionista pisotea el Derecho Internacional y las Convenciones de Viena, y viola la inmunidad de los agentes y locales diplomáticos, y cuando el Consejo de Seguridad de la ONU es incapaz de emitir una declaración de condena del atentado terrorista contra el Consulado iraní en Damasco, la legítima defensa con el objetivo de castigar al agresor se convierte en una necesidad", ha expresado Amirabdolahian durante una serie de llamadas, ha comunicado el ministro en su cuenta de la red social X.

"Irán no busca una escalada de hostilidad, pero el retorno de una seguridad sostenible a la sensible región de Oriente Próximo está ligado al control de los belicistas y trastornados dirigentes del régimen sionista y al cese de los crímenes de guerra de este régimen en Gaza y Cisjordania", ha añadido el jefe de la diplomacia iraní.

Amirabdolahian ha hablado con sus respectivas partes de Reino Unido, David Cameron, de Australia, Penny Wong, y de Alemania, Annalena Baerbock, quienes han expresado su preocupación por un posible ataque iraní contra Israel.

La pasada semana, un ataque atribuido a Israel golpeó las instalaciones diplomáticas iraníes en la capital de Siria, dejando al menos 16 muertos, entre ellos altos mandos de la Guardia Revolucionaria de Irán y dos civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Desde entonces, las principales autoridades de Teherán han advertido de que se guardan el derecho a responder, unas advertencias que Israel ha recibido, a su vez, avisando de que tomarán represalias si son atacados de alguna forma.

EEUU busca calmar las cosas

Por su parte, esecretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha sostenido esta madrugada una ronda de llamadas con sus homólogos de Turquía, China y Arabia Saudí para intentar disuadir a Irán de emprender un ataque contra Israel.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en una rueda de prensa que la Administración de Joe Biden está preocupada por "el riesgo de una escalada en Oriente Medio" y especialmente por "las amenazas lanzadas en los últimos días por Irán en contra del Estado de Israel y el pueblo israelí". Blinken llamó a los titulares de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; de China, Wang Yi; y de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, para "dejar claro que una escalada del conflicto no beneficiaría a nadie" y pedirles que insten a Irán a "no agravar la situación". "Una escalada del conflicto no le interesa a Irán, no le interesa a la región ni al mundo", insistió Miller.

El jefe de la diplomacia estadounidense llamó también ayer, miércoles, al ministro de Defensa israelí, Yoaf Gallant, para trasladarle el "firme apoyo" de Estados Unidos "contra estas amenazas".

Blinken también enfatizó a Gallant la necesidad de que Israel cumpla con los compromisos adquiridos la semana pasada para mejorar el acceso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Según un escueto comunicado del Ministerio de Exteriores saudí, Blinken y Faisal bin Farhan hablaron sobre los últimos acontecimientos en la región y las "formas de reducir la escalada", sin mencionar a Irán e Israel.

Asimismo, abordaron la situación en Sudán y en la Franja de Gaza, donde Bin Farhan expresó "la importancia de que entre más ayuda humanitaria" al enclave palestino, se apunta en la nota.

Las tensiones entre Israel e Irán han aumentado después de que un ataque atribuido al Ejército de Israel contra el consulado iraní en Damasco matara la semana pasada a siete miembros de la Guardia revolucionaria iraní, además de destruir el edificio anexo a la embajada de Teherán, que era la residencia del embajador iraní.

El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, advirtió este miércoles en X que "si Irán ataca desde su propio territorio, Israel responderá y atacará en Irán".