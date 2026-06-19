Tiroteo en pleno Times Square horas después de la fiesta de los Knicks: sin heridos, pero con un menor detenido 

Times Square volvió a convertirse este jueves en escenario de un suceso que ha sacudido a Nueva York. Apenas unas horas después de las multitudinarias celebraciones por el título de los New York Knicks, varios disparos resonaron en pleno centro de Manhattan y obligaron a desplegar un importante dispositivo policial en una de las zonas más concurridas del planeta.

El incidente se produjo poco antes de las cuatro de la tarde, en la intersección de la calle 44 con la Séptima Avenida, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Aunque la escena generó momentos de tensión entre los viandantes y turistas que abarrotaban la zona, las autoridades confirmaron posteriormente que no se registraron heridos.

Dos personas corriendo y varios disparos

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios estadounidenses como CBS y Fox, dos personas fueron vistas corriendo por la zona antes de que se produjeran los disparos.

Según esos testimonios, ambos individuos habrían sacado armas de fuego y abierto fuego antes de abandonar rápidamente el lugar.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido siguen bajo investigación y, por el momento, la Policía no ha aclarado si los disparos estaban dirigidos contra una persona concreta o si obedecieron a otro tipo de altercado.

La ausencia de víctimas añade todavía más interrogantes a un episodio que ha llamado especialmente la atención por el lugar y el momento en el que se produjo.

Un menor bajo custodia

Poco después del incidente, los agentes lograron detener a uno de los presuntos implicados. Se trata de un menor de edad cuya identidad y edad exacta no han sido reveladas por las autoridades. Además, la Policía informó de que recuperó un arma de fuego relacionada con el suceso.

Por ahora no han trascendido detalles sobre el segundo sospechoso ni sobre las posibles motivaciones del tiroteo.

Times Square, bajo los focos

El escenario elegido convierte el incidente en especialmente llamativo.

Times Square es uno de los lugares más visitados del mundo y recibe cada día a decenas de miles de turistas, trabajadores y residentes. La zona cuenta además con una importante presencia policial permanente precisamente por su enorme afluencia de público.

El tiroteo se produjo además en una jornada especialmente intensa para la ciudad, que había vivido horas antes celebraciones multitudinarias por el reciente éxito deportivo de los New York Knicks.

La rápida actuación policial evitó consecuencias mayores, pero el episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Estados Unidos y sobre la facilidad con la que este tipo de sucesos pueden producirse incluso en algunos de los espacios más vigilados y emblemáticos del país.

Mientras continúan las investigaciones, la gran pregunta sigue sin respuesta: qué ocurrió exactamente en pleno corazón de Manhattan para que alguien decidiera sacar un arma y disparar en una de las esquinas más famosas del planeta.