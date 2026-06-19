Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tiroteo en pleno Times Square horas después de la fiesta de los Knicks: sin heridos, pero con un menor detenido
Global
Global

Tiroteo en pleno Times Square horas después de la fiesta de los Knicks: sin heridos, pero con un menor detenido 

La Policía de Nueva York investiga qué ocurrió exactamente en una de las zonas más transitadas del mundo tras registrarse varios disparos en pleno corazón de Manhattan.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Times Square, Manhattan, New York City
Times Square, Manhattan, New York CityAlexandr Spatari

Times Square volvió a convertirse este jueves en escenario de un suceso que ha sacudido a Nueva York. Apenas unas horas después de las multitudinarias celebraciones por el título de los New York Knicks, varios disparos resonaron en pleno centro de Manhattan y obligaron a desplegar un importante dispositivo policial en una de las zonas más concurridas del planeta.

El incidente se produjo poco antes de las cuatro de la tarde, en la intersección de la calle 44 con la Séptima Avenida, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Aunque la escena generó momentos de tensión entre los viandantes y turistas que abarrotaban la zona, las autoridades confirmaron posteriormente que no se registraron heridos.

Dos personas corriendo y varios disparos

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios estadounidenses como CBS y Fox, dos personas fueron vistas corriendo por la zona antes de que se produjeran los disparos.

Según esos testimonios, ambos individuos habrían sacado armas de fuego y abierto fuego antes de abandonar rápidamente el lugar.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido siguen bajo investigación y, por el momento, la Policía no ha aclarado si los disparos estaban dirigidos contra una persona concreta o si obedecieron a otro tipo de altercado.

La ausencia de víctimas añade todavía más interrogantes a un episodio que ha llamado especialmente la atención por el lugar y el momento en el que se produjo.

Un menor bajo custodia

Poco después del incidente, los agentes lograron detener a uno de los presuntos implicados. Se trata de un menor de edad cuya identidad y edad exacta no han sido reveladas por las autoridades. Además, la Policía informó de que recuperó un arma de fuego relacionada con el suceso.

Por ahora no han trascendido detalles sobre el segundo sospechoso ni sobre las posibles motivaciones del tiroteo.

Times Square, bajo los focos

El escenario elegido convierte el incidente en especialmente llamativo.

Times Square es uno de los lugares más visitados del mundo y recibe cada día a decenas de miles de turistas, trabajadores y residentes. La zona cuenta además con una importante presencia policial permanente precisamente por su enorme afluencia de público.

El tiroteo se produjo además en una jornada especialmente intensa para la ciudad, que había vivido horas antes celebraciones multitudinarias por el reciente éxito deportivo de los New York Knicks.

La rápida actuación policial evitó consecuencias mayores, pero el episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Estados Unidos y sobre la facilidad con la que este tipo de sucesos pueden producirse incluso en algunos de los espacios más vigilados y emblemáticos del país.

Mientras continúan las investigaciones, la gran pregunta sigue sin respuesta: qué ocurrió exactamente en pleno corazón de Manhattan para que alguien decidiera sacar un arma y disparar en una de las esquinas más famosas del planeta.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos