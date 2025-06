Parece una mariposa espectacular pero es un parásito peligroso y su paso por España es cuestión de tiempo

Este verano en España nos estamos enfrentando a toda serie de plagas: jabalíes en las calles, serpientes en ciudades y garrapatas amenazando con entrar en nuestros hogares. Pues ahora nos toca añadir otro peligro a la lista: se trata de la mosca linterna moteada o Lyncorma delicatula, una plaga peligrosa que, según explica el medio italiano EcoBlog, "su paso por España e Italia se considera solo cuestión de tiempo".

La mosca linterna moteada proviene del sudeste asiático, y si ya se han activado las alarmas en el Mediterráneo es porque esta especie invasora ya ha causado estragos en Estados Unidos, donde ha colonizado decenas de zonas agrícolas y urbanas. Para más inri, y como ya habrás deducido por el titular, su apariencia es engañosa: con sus alas grises de manchas negras y colores brillantes, a primera vista parece una mariposa espectacular. Que no te deje engañar su disfraz: es lo que se considera un parásito fitófago, es decir, que afecta especialmente a viñedos, plantaciones de lúpulo y otras especies arbóreas. Afecta especialmente a plantas generadoras de ingresos en el sector agrícola y altera el equilibrio tanto de parques como de jardines.

En 2024 ya hubo un primer caso de avistamiento de la mosca linterna moteada en España. Se vio atraída por nuestro clima mediterráneo soleado, y el turisteo amenaza con acabar de asentarla en la península así como en Italia. Si analizamos su paso por EEUU, sus riesgos son certeros: la sustancia azucarada emitida por esta plaga favorece el desarrollo de la fumagina, un hongo que asfixia hojas y tallos. Con ello, reduce la fotosíntesis y pone en riesgo ecosistemas enteros. Llegamos al punto de que en algunas ciudades de EE. UU., como la icónica Nueva York, esta falsa mariposa provocó auténticas emergencias ambientales.

¿Cómo reconocer a la mosca linterna moteada de una mariposa normal? El adulto, que es quien realmente nos preocupa, mide unos 3 centímetros, tiene las alas delanteras grises con puntos negros y alas traseras de color rojo brillante. Si detectas un espécimen, es importante no aplastarla porque puedes activar la propagación de sus huevos. Lo que debes hacer es fotografiarla e informar a las autoridades fitosanitarias locales. En caso de que seas ducho, puedes intentar capturarlo en un recipiente cerrado para el posterior análisis de los expertos. ¡Pero no te metas en líos si no te sientes especialmente habilidoso!