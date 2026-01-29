Bruce Springsteen convierte la ira de Mineápolis en una canción contra Donald Trump: 'ICE out now!'

Bruce Springsteen ha estrenado este miércoles Streets of Minneapolis, una canción de protesta compuesta, grabada y publicada en apenas cuatro días. El nuevo tema del Boss surge como respuesta a las redadas migratorias en la segunda ciudad más importante de Minessota, así como las muertes del enfermero Alex Pretti y de la escritora Renée Good a manos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). “El tema está dedicado a la gente de Mineápolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y a la memoria de Alex Pretti y Renee Good”, escribió el músico en redes sociales al lanzar una canción que escribió el sábado y grabó el martes, como reacción al “terror estatal” que se ha instalado en la localidad desde el inicio de los operativos.

Con su voz rasgada, Bruce Springsteen ha traducido en música la rabia que reina en las calles de la ciudad de Mineápolis, donde las protestas contra los agentes federales de ICE son constantes y los ciudadanos graban con sus móviles cada uno de las intervenciones policiales, como en las que murió el enfermero de 37 años, Alex Pretti, abatido por dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). O como el que le costó la vida a Renee Good, también de 37 años y madre de tres hijos, el pasado 7 de enero, que recibió un disparo a bocajarro de un oficial del ICE.

En las estrofas de Streets of Minneapolis, Springsteen no se muerde la lengua y ataca sin cortapisas a los “matones federales” del presidente de Estados Unidos, al que llama “Rey Trump”. La letra de la nueva canción reconstruye todos los episodios que han marcado la violenta campaña contra la población inmigrante en Minessota, que ha desembocado en la muerte de Pretti y Good.

El Boss no solo cuestiona la versión oficial de los asesinatos, sino que también retrata una ciudad que vive en tensión máxima, donde los vecinos vigilan y graban con el móvil todos los movimientos de los agentes de ICE para reunir pruebas contra sus actuaciones y que resisten al abuso policial entre "humo y balas de goma", defendiéndose con “silbatos y teléfonos” frente a lo que describe como “mentiras sucias” de Stephen Miller (asesor de Seguridad Nacional) y Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional). “ICE out now!”, canta en el estribillo el autor de Born in the USA y The River.

Tras el fallecimiento de Pretti, Noem calificó el suceso como un acto de “terrorismo doméstico” y aseguró que la víctima había atacado a los agentes, mientras que Miller llegó a tildarlo de “asesino”. Sin embargo, diversos vídeos grabados por testigos han desmentido ambas afirmaciones, contradiciendo incluso el informe preliminar del Gobierno que sostiene que Pretti se resistió al arresto antes de ser abatido.

La Casa Blanca no tardó en reaccionar a través de su portavoz, Abigail Jackson. En un comunicado oficial, Jackson afirmó que la Administración Trump está “centrada en animar a los demócratas estatales y locales a trabajar con las fuerzas del orden para expulsar a criminales peligrosos, no en canciones aleatorias con opiniones irrelevantes e información inexacta”.

El lanzamiento de esta pieza se inscribe en la prolongada trayectoria de Springsteen como activista político. En las últimas semanas, el "Boss" ya había mostrado su respaldo a las protestas y dedicado su interpretación de The Promised Land a la memoria de Renee Good durante el festival Light of Day. Con esta nueva canción, que concluye con la promesa de “recordar los nombres de quienes murieron” bajo el sonido ambiente de las consignas de los manifestantes, el músico vuelve a situarse de lleno en el epicentro del debate social estadounidense.