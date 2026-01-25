Alex Pretti, el enfermero de la UCI y nueva víctima de la policía migratoria de Trump: "Su último acto fue proteger a una mujer"

La vida de Alex Pretti se truncó en la tarde de este sábado. En una nueva trágica jornada de protestas en Minneapolis contra las durísimas políticas migratorias del presidente Donald Trump, el enfermero de 37 fue asesinado a tiros por los agentes de la patrulla fronteriza. La investigación de la Casa Blanca se defiende alegando que poseía un arma. Sus padres, en un desgarrador comunicado, lo califican de "mentiras repugnantes".

Lo que pasó

Apenas dos semanas de un suceso que ha marcado el devenir de la opinión pública en Estados Unidos desde hace semanas, el asesinato de Renee Nicole Good; los agentes del ICE desplegados en Minneapolis han vuelto a arrebatarle la vida a un civil que se manifestaba, precisamente, por la dureza de la política migratoria de Donald Trump.

Según la investigación inicial publicada en redes sociales por el Departamento de Seguridad de la Casa Blanca, mientras los agentes "de orden público" realizaban una operación contra "un extranjero ilegal" cuando "un individuo se acercó con una pistola semiautomática de 9 milímetros". "Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse".

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento del hombre y explicó que los agentes del ICE habrían pedido que la policía local se retirara del lugar, solicitud que él negó. El gobierno de ese Estado, presidido por Tim Walz, ha anunciado una investigación propia, puesto que "no se puede confiar en el gobierno federal".

Las "mentiras repugnantes" de la administración Trump

El Gobernador de Minnesota no ha sido el único que ha cuestionado las primeras conclusiones de la Casa Blanca. Muchas de las hipótesis del Departamento chocan con un vídeo difundido en las redes sociales del momento. "He visto desde varios ángulos y es repugnante", aseguró inmediatamente el Gobernador. "Donald Trump. Se lo pido otra vez. Retire esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia".

En un desgarrador comunicado difundido por el canal estadounidense CNN, los padres de Pretti han salido en su defensa, para desmantelar la versión de la Casa Blanca, y para defender las acciones de su hijo. "Estamos desconsolados, pero también muy enfadados", admiten.

Los progenitores, en mitad del duelo, aseguran que su hijo "era un alma bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos, así como por los veteranos estadounidenses, a quienes atendía como enfermero de la UCI en un hospital de Minneapolis". Asimismo, recuerdan que "quería marcar la diferencia en este mundo".

"Lamentablemente, no estará con nosotros para ver su impacto. No uso el término "héroe" a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer", explica el padre en este punto.

Para concluir, hacen un esfuerzo por desmontar la versión de la administración Trump. Consideran todo "mentiras repugnantes que son reprensibles y repugnantes". "Alex claramente no llevaba un arma cuando lo atacaron los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump".

De este modo, aseguran que tenía el teléfono "en la mano derecha" y "la izquierda", "vacía, levantada por encima de la cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar al suelo mientras le rocían con gas pimienta. "Por favor, divulguen la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre. Gracias", concluyen.

Más de 3.000 agentes desplegados en la ciudad

El Gobierno de Trump mantiene desplegados a unos 3.000 agentes federas en una operación contra la inmigración en Minneapolis. Las protestas no cesan, y ya se ha cobrado la vida de dos ciudadanos estadounidenses. Hace un par de semanas un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), mató Renée Good, madre de tres hijos, mientras protestaba en el interior de su coche. También tenía 37 años.

La noticia de la muerte de Pretti provocó este sábado nuevas protestas en la ciudad acostumbrada a levantarse: hace casi seis años, fue aquí donde estalló la mecha de los disturbios antirracistas que prendieron por todo el país cuando un policía blanco asesinó al afroamericano George Floyd.