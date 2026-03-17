La Aemet aclara qué pasa si se acaban los nombres de la lista de borrascas

Este invierno no ha parado de llover. Si estás cansado de coger el paraguas, debes saber que no es simplemente una sensación tuya: las borrascas han barrido la península desde que arrancó el curso 2025-2026, especialmente en los meses de enero y febrero.

Estas últimas lluvias han sido de gran ayuda para acabar definitivamente con la sequía en España. Así lo ha aclarado la Aemet, que señala la recuperación de los embalses, sobre todo los de la Cuenca del Guadalquivir, que se encuentran actualmente en el 83%. El año pasado en las mismas fechas estaban en el 43%.

Y ojo, que esto no acaba aquí. En los próximos días llega la borrasca Therese. En esta ocasión la inestabilidad afectará con más intensidad a Canarias que a la península, provocando tormentas localmente fuertes y rachas de viento de gran intensidad.

Pero, además de las precipitaciones que se registren, Therese cobra importancia por un hecho muy concreto: es la borrasca de alto impacto número 19 que se nombra en este curso. Esto supone un récord. El anterior curso con más borrascas fue el 2023-2024, cuando se nombraron 17.

Esto ha llevado a algunos a hacerse una pregunta: ¿qué ocurre si se acaban los nombres en el listado de borrascas? Lo cierto es que está a punto de suceder, y desde que se nombran las borrascas de alto impacto en Europa (curso 2017-2018) nunca ha ocurrido.

¿Qué pasa cuando se acaban los nombres de las borrascas?

La Aemet ha querido aclarar qué pasa si se agotan los nombres de la lista. Lo ha publicado en sus redes sociales:

En este momento quedan dos nombres para terminar el listado: Vitor y Wilma. Y es posible que haya que usarlos, teniendo en cuenta la inestabilidad atmosférica de este 2026.

En el caso de que se produzca, los servicios meteorológicos de los países del suroeste de Europa tienen que escribir otra lista con 5 nombres más. Las iniciales irán desde la A hasta la E. Con esto debería ser suficiente para cubrir las borrascas de alto impacto que resten en el presente curso.

Así será la primavera, según la Aemet

¿Hay posibilidades de que lleguen más borrascas de alto impacto en las próximas semanas? La respuesta no es clara: aún es demasiado pronto para saberlo.

La Aemet ya ha publicado sus pronósticos estacionales para la primavera. Considera que será más cálida de lo normal, pero desconoce cómo serán las lluvias. Existen las mismas probabilidades para cada escenario: que sea más seca de lo normal, que llueva lo habitual para la época o que sea más húmeda.