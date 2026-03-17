Guillermo Toledo responde más contundente que nadie a las palabras de Karra Elejalde: "Envejece aterrorizado"

El actor Guillermo Toledo ha respondido con contundencia a unas palabras que su compañero de profesión Karra Elejalde pronunció hace unos días y que han provocado revuelo.

"A ver cómo lo digo sin cagarla, estamos siendo más papistas que el Papa", empezó señalando Karra Elejalde en una entrevista en Libertad Digital en la que señaló que "está bien que en todas las películas aparezca alguien de raza negra o de raza oriental o lo que sea".

Dicho eso, y matizando que no es que le parezca mal, apuntó a que "no puede ser que cada película tenga que tener un chico con síndrome de Down, uno que tiene un muñón, otra que habla azí con la z, otro que es transexual... tampoco es fiel reflejo de la sociedad".

"Otro hombre blanco heterosexual"

"Probablemente a la hora de escribir a día de hoy, cuando presentas el guion te dicen 'aquí me falta un transexual, un tullido, un tío con síndrome de Down y un paquetito de preservativos en la mesita de noche", agregó Elejalde.

Tras ello, y a través de la red social Bluesky, Guillermo Toledo se ha hecho eco de esas palabras para aseverar: "Karra Elejalde, otro hombre blanco heterosexual colmado de privilegios que envejece aterrorizado por su propio delirio supremacista reaccionario".

En respuesta a otro usuario, Toledo ha subrayado que "no existe aquí tal inclusión forzada": "La representación de personas sexual o físicamente diversas está muy por debajo de la realidad de nuestras calles".

"Tampoco los habrás visto atizando al poder en el sector"

Otro usuario le ha respondido: "A ninguno de estos he visto quejarse nunca de los estereotipos durante décadas en las películas o series. Andaluzas haciendo de sirvientas, homosexuales de mariquitas, trans haciendo de prostitutas o como olvidar los pandilleros de las películas de acción de los 80,todos negros y latinos".

Toledo también ha sido contundente al responder a eso: "Así es. Tampoco los habrás visto atizando al poder en el sector (productoras, televisiones, plataformas) y las condiciones laborales de explotación a las que someten sus compañeros".