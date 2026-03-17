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Guillermo Toledo responde más contundente que nadie a las palabras de Karra Elejalde: "Envejece aterrorizado"
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Guillermo Toledo responde más contundente que nadie a las palabras de Karra Elejalde: "Envejece aterrorizado"

"La representación de personas sexual o físicamente diversas está muy por debajo de la realidad de nuestras calles", afirma.

Rodrigo Carretero
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Los actores Karra Elejalde y Guillermo Toledo
Los actores Karra Elejalde y Guillermo Toledo.GETTY

El actor Guillermo Toledo ha respondido con contundencia a unas palabras que su compañero de profesión Karra Elejalde pronunció hace unos días y que han provocado revuelo.

"A ver cómo lo digo sin cagarla, estamos siendo más papistas que el Papa", empezó señalando Karra Elejalde en una entrevista en Libertad Digital en la que señaló que "está bien que en todas las películas aparezca alguien de raza negra o de raza oriental o lo que sea". 

Dicho eso, y matizando que no es que le parezca mal, apuntó a que "no puede ser que cada película tenga que tener un chico con síndrome de Down, uno que tiene un muñón, otra que habla azí con la z, otro que es transexual... tampoco es fiel reflejo de la sociedad".

"Otro hombre blanco heterosexual"

"Probablemente a la hora de escribir a día de hoy, cuando presentas el guion te dicen 'aquí me falta un transexual, un tullido, un tío con síndrome de Down y un paquetito de preservativos en la mesita de noche", agregó Elejalde.

Tras ello, y a través de la red social Bluesky, Guillermo Toledo se ha hecho eco de esas palabras para aseverar: "Karra Elejalde, otro hombre blanco heterosexual colmado de privilegios que envejece aterrorizado por su propio delirio supremacista reaccionario".

En respuesta a otro usuario, Toledo ha subrayado que "no existe aquí tal inclusión forzada": "La representación de personas sexual o físicamente diversas está muy por debajo de la realidad de nuestras calles".

"Tampoco los habrás visto atizando al poder en el sector" 

Otro usuario le ha respondido: "A ninguno de estos he visto quejarse nunca de los estereotipos durante décadas en las películas o series. Andaluzas haciendo de sirvientas, homosexuales de mariquitas, trans haciendo de prostitutas o como olvidar los pandilleros de las películas de acción de los 80,todos negros y latinos".

Toledo también ha sido contundente al responder a eso: "Así es. Tampoco los habrás visto atizando al poder en el sector (productoras, televisiones, plataformas) y las condiciones laborales de explotación a las que someten sus compañeros".

Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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