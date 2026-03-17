Cuba: 10 millones sin luz y un terremoto, mientras Trump afirma que sería un "gran honor" tomar la isla

Un grupo de vecinos se congrega en una calle de La Habana, durante el último apagón provocado por el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, el 16 de marzo de 2026.

Cuba afronta una formidable tormenta perfecta: un apagón generalizado que ha dejado a diez millones de personas sin luz, un terremoto de 5.8 en cuando menos capacidad de reacción tiene y una amenaza, la de Donald Trump, de tomar la isla y cambiar su Historia.

La red eléctrica nacional de Cuba colapsó ayer lunes, según informó el operador de la red nacional, dejando a oscuras a un país sometido a un bloqueo petrolero intenso impuesto por el presidente de Estados Unidos, que ha paralizado el ya obsoleto sistema de generación de la isla.

El operador de la red, UNE, informó en su web y en redes sociales de que está investigando las causas del apagón, el más reciente de una serie de cortes generalizados que duran horas o días y que este fin de semana provocaron una inusual protesta violenta en el país. Las autoridades descartaron, por ahora, una falla importante en una central eléctrica, pero aún no han determinado la causa raíz del colapso de la red, sugiriendo un problema en la transmisión.

También indicaron que han comenzado a restablecer el suministro eléctrico en pequeños grupos de circuitos, o microsistemas, en todo el país, un primer paso inicial pero necesario para reactivar la red por completo.

Estados Unidos ha intensificado la presión este año sobre Cuba, su antiguo adversario, desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el benefactor extranjero más importante de Cuba, en enero. El presidente Trump interrumpió los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a la isla, asfixiando así la ya obsoleta red eléctrica de la zona.

Cuba anunció ya el viernes que ha iniciado conversaciones con Estados Unidos con la esperanza de desactivar la crisis. Trump ha declarado en las últimas semanas que Cuba está al borde del colapso y que desea llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Los cubanos, mientras, se han acostumbrado a los cortes de luz, ya sea por la escasez de petróleo o por fallas sistémicas en la red eléctrica, que también pueden ser consecuencia de una baja generación de energía. "No, la noticia no me sorprendió", dijo Dayana Machín, residente de La Habana de 26 años, a la agencia Reuters, añadiendo que todos los cubanos buscan desesperadamente alternativas a la electricidad de la red. "Nos estamos acostumbrando a vivir así".

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha an unciado enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda, que incluye mil kits de alimentos y de higiene destinados a cubrir las necesidades básicas de unas 5.000 personas, y entre 15 y 20 placas fotovoltaicas. Esta ayuda, que la AECID detalló en un comunicado, se complementará con la activación del Convenio de Emergencia que tiene con Cruz Roja Española por un valor de 160.000 euros.

Los kits serán adquiridos directamente a pequeñas cooperativas locales en Cuba para apoyar la producción local y las placas fotovoltaicas se destinarán a apoyar las necesidades energéticas de escuelas o centros de mayores, de lo que se beneficiarán unas 20.000 personas.

Y, además, la tierra tiembla

A eso se suma que, esta madrugada, un terremoto de magnitud 5.8 ha sacudido Cuba, según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC), que ha registrado posteriormente cinco réplicas de menor magnitud.

El temblor más intenso se sitió a la 01.28 (hora en Madrid) y tuvo una profundidad de 12 kilómetros. El epicentro se ha situado a 95 kilómetros al este de Guantánamo, según los datos que el EMSC muestra en su página web. Posteriormente se han registrado hasta cinco réplicas de magnitud entre 3.3 y 4.7, según el registro del EMSC.

Por ahora se desconocen sus consecuencias.

Sin reservas

Cuba, por ahora, apenas ha recibido dos buques pequeños con importaciones de petróleo este año, según datos de seguimiento de buques de LSEG consultados por la citada agencia el lunes.

El primer buque cisterna descargó combustible en enero en el puerto de La Habana, procedente de México, que hasta entonces era un proveedor habitual de la isla. El segundo buque, procedente de Jamaica, descargó gas licuado de petróleo (gas para cocinar) en febrero. Venezuela, otrora principal proveedor de petróleo de Cuba, no ha enviado combustible a la isla este año, ya bajo el mandato de Delcy Rodríguez.

La empresa estatal venezolana PDVSA cargó gasolina el mes pasado en un buque cisterna que había utilizado previamente para transportar combustible a Cuba, pero el buque no ha salido de aguas venezolanas, según muestran documentos de la firma y datos de monitoreo de buques cisterna.

No se han registrado grandes importaciones este año a través de los principales centros de distribución de Cuba, Matanzas o Moa, que normalmente manejan crudo para refinación y fueloil para la generación de energía, según imágenes satelitales analizadas por TankerTrackers.com. Los puertos de La Habana y Cienfuegos tampoco han registrado actividad de importación en más de un mes, añadió.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el fallo de la Corte Suprema que bloquea sus aranceles, el 20 de febrero de 2026. Kevin Lamarque / Reuters

"Un honor"

Mientras, Trump afirmó esta pasada tarde que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. "Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario repitió que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada". "Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa"

Justo el diario The New York Times ha publicado en estas horas que la Administración de Trump ha planteado la posibilidad de que el mandatario abandone el poder en el marco de esos contactos.

Según dos funcionarios citados bajo anonimato por el rotativo, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores. La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría.