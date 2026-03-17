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Alsina ve lo que dijo Mañueco tras ganar las elecciones y llega a una conclusión inmediata
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Alsina ve lo que dijo Mañueco tras ganar las elecciones y llega a una conclusión inmediata

También manda un mensaje al PSOE. 

Alfredo Pascual
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Alsina habla así de Mañueco.
Alsina habla así de Mañueco.Getty Images / Onda Cero

El presentador del programa Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, hizo una radiografía este lunes en su monólogo de lo que había pasado en las elecciones de Castilla y León, que se celebraron este domingo y que dejaron al PP de Alfonso Fernández Mañueco como ganador, aunque seguido muy de cerca por el PSOE de Carlos Martínez y con la obligación de entenderse con Vox para poder gobernar. 

"Lo que eligió el vencedor de las elecciones, triunfante Fernández Mañueco, es entregarle la lleve de su arca a Vox", comenzó diciendo Alsina, antes de poner las palabras del dirigente 'popular' tras conocerse los resultados de esos comicios.

"Vamos a dialogar con todos, pero con quién no vamos a pactar es con el PSOE de Castilla y León, eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad, es imposible e impensable", subrayó Mañueco. 

Alsina aprovechó sus palabras e hizo el siguiente análisis: "Dialogar con todos, pero para entenderse solo con uno, y para no entenderse ni pensarlo con el otro, que es el PSOE". "Dijo, y dijo bien, que él iba a gobernar para todos y bien está que alguien gobierne para todos independientemente de su ideología y del voto que emita. No va a gobernar para sus votantes, que son 425.000,  eso bien está, pero descarta entenderse con el PSOE, que representa a 370.000 de sus gobernados", apostilló el presentador radiofónico.

Entonces Alsina recordó que ya había rechazado en campaña el planteamiento de Martínez: "Deshecho la oferta de su rival, el señor Martínez, de facilitar que gobernara el que tuviera más escaños para que Vox no tuviera la llave, pero Mañueco reiteró su posición de la campaña electoral. Ahí hay levantado otro muro, que es el del PP y Vox que van por un lado y no quieren saber nada del PSOE".

Además, hizo la siguiente conclusión de esa negativa del presidente 'popular' en la región: "Esta vez el portazo no lo da aquel a quién se busca para que invista al que necesita apoyo y sí al revés, lo da el que necesita apoyos al que le podía facilitar la investidura".

El recado al PSOE

Alsina también tuvo tiempo para dejar un recado al PSOE tras las palabras de Rebeca Torró, la número 3 de Ferraz. "Se ocupó de hacerle saber anoche al PSOE de Castilla y León que no hay nada que hablar del PP porque se trata de echarlo a los brazos de Vox".

"Un PP que elección tras elección necesita a los ultras para conformar gobierno, los socialistas somos más necesarios que nunca", afirmó la dirigente socialista.

Alsina también fue muy claro con la estrategia de Ferraz: "Más necesarios que nunca para seguir como siempre, o sea, sin gobernar en Castilla y León. Ni en Extremadura. Ni en Aragón. Ni en Andalucía y esperando que a base de predicar que hay que ver lo del PP con Vox pueda salvarse Sánchez en unas generales que le sirvan a él para seguir dependiendo".

"Si el PP necesita siempre a los ultras, Sánchez necesita a ERC, PNV, EH Bildu, Sumar, al Bloque, a Compromis, a Podemos y a Puigdemont, que eso es lo que sucedió la última vez que hubo elecciones generales", concluyó.

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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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