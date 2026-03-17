Israel afirma que ha matado a Ali Larijani, mano derecha del antiguo líder Supremo Jamenei

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en una imagen del 9 de octubre de 2013 en Ginebra (Suiza), cuando negociaba con Occidente sobre su programa nuclear.

Israel sostiene que ha matado esta noche al secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y al jefe de la milicia basij, Gholamreza Soleimani, en un bombardeo, según ha informado el ejército de Tel Aviv.

Las informaciones sobre el estado de ambos ha sido confusa hasta bien entrada la mañana, hasta que la televisión pública israelí ha señalado que la estimación de los servicios de inteligencia es que ambos perdieron la vida en el ataque. Más tarde, ha sido el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien ha anunciado oficialmente estas dos bajas muy sensibles para el régimen de los ayatolás.

La de Larijani es considerada la figura que más decide en Irán y el objetivo de mayor rango desde el entonces líder supremo, Alí Jameneí, en primer día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu lanzaron la guerra, hace más de dos semanas, el pasado 28 de febrero. Era la mano derecha del antiguo líder.

El ejército da por asesinado también a Soleimani y afirmó que su desaparición representa un duro golpe para las estructuras de mando y control de Irán y prometió seguir actuando con contundencia contra los comandantes iraníes.

El jefe del Estado mayor, Eyal Zamir, ha efectuado una declaración, sin señalar nombres, en este sentido: "Se registraron importantes eliminaciones [el término en Israel para los asesinatos selectivos] durante la noche, con potencial para afectar a los logros de la campaña y las misiones de nuestras Fuerzas Armadas". Medios locales niegan la muerte del alto mando e incluso insisten en que hará una declaración pública en breve. Lo mismo se dijo cuando Jamenei ya estaba muerto.

Otro ataque aéreo israelí en Irán ha tenido como objetivo al líder del brazo militar de la Yihad Islámica Palestina, Akram al Ayuri.

Israel ha demostrado tanto en esta guerra como en la del verano pasado y en ataques previos en suelo iraní contra Hamás que dispone de información de inteligencia muy precisa, lo que le ha permitido matar a destacados miembros del régimen y a científicos relacionados con el programa nuclear de los ayatolás.

Los daños de la jornada

Las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron este martes en un comunicado que el lunes atacaron simultáneamente "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

"Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.

Además, se atacaron instalaciones utilizadas para el "almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea", de acuerdo al ejército israelí.

En cuanto a Shiraz, aseguraron que se impactó contra la sede del comando de seguridad interna y un supuesto depósito de misiles balísticos.

En Tabriz, se destruyeron "sistemas de defensa adicionales del régimen con el fin de ampliar su superioridad aérea y eliminar las amenazas contra el Estado de Israel".

El lunes, el Ejército israelí ya informó sobre un ataque contra el Cuartel General de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, situado en la capital iraní. Además, según informó recientemente un portavoz de las fuerzas armadas israelíes, aún les quedan "miles de objetivos" en Irán que atacar en una guerra que prevén larga, con una extensión de entre 3 y 6 semanas más.

Por su parte, el Gobierno iraní informó el lunes de que 17 sanitarios y 206 profesores y alumnos están entre las víctimas mortales de los ataques de EE.UU. e Israel, que dañaron a 61.000 viviendas y locales comerciales, incluidos 18.000 en Teherán.

Sin embargo, Irán no ha actualizado la cifra total de muertos en el conflicto desde el jueves 5 de marzo, cuando dio un balance oficial de 1.230 fallecidos.