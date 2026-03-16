Miguel Ángel Revilla vaticina lo que pasará con Vox "a corto y medio plazo" tras ver los resultados en Castilla y León

Las elecciones autonómicas de Castilla y León han dado una nueva victoria al Partido Popular tras los comicios de Extremadura y Aragón. El PSOE vuelve a conformarse con ser la segunda fuerza más votada, mientras que Vox repite en tercera posición.

Al hilo de los resultados, Jesús Cintora ha hablado con Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, quien ha pasado por Malas Lenguas para analizar la actualidad en clave política.

El cántabro ha hablado sobre Vox, que actualmente tiene la llave de tres gobiernos autonómicos, pues el PP está obligado a pactar con el partido de Santiago Abascal para refrendar los gobiernos en las tres comunidades donde ha obtenido la victoria.

"Abascal tiene un gran problema. A él le hubiera gustado aguantar hasta las generales sin tener que verse obligado a tener que gobernar. Porque es muy fácil cuando no has gobernado, y no tienes cadáveres en el armario, pues decir que tú lo vas a hacer muy bien ante un descontento general de mucha gente", ha afirmado Revilla en TVE.

"Vox está acaparando el voto protesta contra aquellos que han gobernado y contra los que están gobernando. Pero, si ahora, de aquí a un año se ve obligado a formar parte de los gobiernos de tres comunidades, la cosa cambia porque hay que mojarse", ha proseguido.

"Vox es un fenómeno coyuntural"

Para el ex presidente de Cantabria, "Vox no tiene cuadros para gobernar ni experiencia de gobierno con la gente, y tiene mucho miedo a que, en cada sitio que gobierne, veamos cada día un escándalo o una salida de tono".

Según Revilla, Abascal "se ve obligado a mojarse". El político cántabro se ha atrevido a lanzar un vaticinio sobre el futuro de Vox, que define como un "fenómeno coyuntural". "Creo que Vox tiene un pequeño recorrido, pero no mucho más", ha opinado.

En esta línea, Revilla ha dicho que el partido de Abascal, con el tiempo, va a ser "un globo que se va a ir pinchando". "Ahí tenemos historias de algunos que han llegado a tocar el poder con la mano. Hablo de Ciudadanos, que ni existe", ha recordado.

El cántabro ha señalado que en España "la irrupción y desaparición de partidos es algo único en el mundo". Por esta razón, ha avisado de lo que podría pasarle a Vox de cara a las próximas elecciones generales.

"Cuidado, con estos fenómenos coyunturales, y Vox es un fenómeno coyuntural a medio y largo plazo; no digo que todavía no tenga un pequeño recorrido, que probablemente lo tenga, pero cada vez menos", ha zanjado Revilla en TVE.