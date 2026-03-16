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Rosalía inicia la gira mundial de 'Lux': fechas y entradas, canciones, merchandising y secretos de su 'tour' más esperado
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Rosalía inicia la gira mundial de 'Lux': fechas y entradas, canciones, merchandising y secretos de su 'tour' más esperado

Rosalía ya está recorriendo Europa con su nuevo show, pero en breve actuará en España, para luego pasar a EEUU y Latinoamérica. 

Félix Esteban
Félix Esteban
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La cantante Rosalía durante su gira de 2022, en su concierto de A Coruña.Europa Press via Getty Images

Rosalía está arrasando y no iba a tardar en volver a los escenarios con su nueva gira mundial, Lux, como el nuevo álbum que ha dado la vuelta al mundo. El tour marca su regreso tras varios años sin una gran gira global desde el éxito de Motomami World Tour

La artista catalana prepara un espectáculo completamente renovado, con nuevas canciones, una escenografía ambiciosa y una gira que recorrerá España, América y Asia durante los próximos meses.

Fechas y ciudades de la gira Lux

Hoy Rosalía actúa durante la gira europea en Lyon (Francia), con estas fechas en el resto de Europa, sin contar España, que ahora veremos:

  • 18 de marzo: París, Francia - Accor Arena.
  • 20 de marzo: París, Francia - Accor Arena.
  • 22 de marzo Zúrich, Suiza - Hallenstadion.
  • 25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum.
  • 8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena.
  • 9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena.
  • 22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome.
  • 23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome.
  • 27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome.
  • 29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena.
  • 1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena.
  • 5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2.
  • 6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2.

En España hay 8 fechas:

  • Madrid – Movistar Arena: 30 marzo, 1, 3 y 4 abril 2026.
  • Barcelona – Palau Sant Jordi: 13, 15, 17 y 18 abril 2026.

Rosalía arranca su gira fuera de Europa el 8 de junio en Orlando (Kia Center) su Lux Tour 2026, una gira mundial de 42 conciertos por 17 países; las entradas están ya a la venta y el show mezcla todo Lux con clásicos. 

La gira continuará en otras ciudades de EEUU, para pasar luego a Sudamérica (Colombia, Chile, Argentina y Brasil) y terminarla con varias fechas en México, para dar el punto final el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico)

Entradas: cuándo salen y cómo comprarlas

Las entradas para la gira Lux se pondrán a la venta en varias fases:

  • Preventa para fans registrados: 48 horas antes de la venta general.
  • Preventa con patrocinadores y tarjetas asociadas: 24 horas antes.
  • Venta general: a través de plataformas oficiales como Ticketmaster, El Corte Inglés y Live Nation.

Los precios oscilan entre 45 y 130 euros, con paquetes VIP que superan los 300 euros y pueden alcanzar los 450 euros, dependiendo del país. Por lo general: 

  • Pista General/Grada: desde 96,50 euros.
  • Grada Premium: 130,50 - 143 euros.
  • Grada: 45 a 90 euros.
  • Paquetes VIP (Diamond/Gold/Silver): entre 267 y 495 euros.

La probable setlist que podría sonar en el tour

Aunque el setlist completo se conocerá cuando arranque el primer concierto, se espera que el repertorio combine nuevos temas del proyecto Lux con los grandes éxitos de su carrera.

Entre las canciones que probablemente formen parte del espectáculo están Despechá, Saoko, Bizcochito, Malamente, La fama o Con altura.

A ellas se sumarán temas inéditos o recién publicados, que Rosalía ha ido adelantando en redes y en actuaciones puntuales.

Un espectáculo más grande que Motomami

El equipo creativo del tour ha trabajado durante meses en un concepto escénico completamente nuevo. La idea es que Lux sea el espectáculo más ambicioso de la carrera de Rosalía.

El show combinará escenografía modular y pantallas de gran formato, coreografías con un amplio cuerpo de baile e iluminación y efectos visuales inspirados en estética futurista. Un show que nada tiene que envidiar al de cualquier grupo o estrella mundial de la música, en una interacción constante con el público.

En su anterior gira, Motomami World Tour, Rosalía apostó por una puesta en escena minimalista basada en cámaras móviles y un escenario casi vacío. En Lux, en cambio, el concepto apunta a una producción mucho más grande.

Merchandising exclusivo del tour

Como ya ocurrió en anteriores giras, el tour contará con merchandising oficial exclusivo, disponible tanto en conciertos como online.

Entre los productos que se esperan están sudaderas y camisetas del tour, vinilos (vinilo LUX: 41,90 euros; CD: 15,90 euros) y ediciones especiales del nuevo proyecto (por ejemplo, packs vinilo + camiseta: 69,99 euros; CD + camiseta: 44,99 euros), accesorios y objetos de colección, y ropa inspirada en la estética visual de Lux.

En algunos conciertos también habrá puntos de venta anticipada de merchandising, abiertos antes de que empiece el espectáculo.

Félix Esteban
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Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

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Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

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