La elección consciente de una leche de continuación líquida en una etapa clave

La leche materna es el alimento recomendado en exclusiva por la Organización Mundial de la Salud hasta los seis meses y, posteriormente, como parte de una alimentación diversificada hasta los dos años o más. Cuando la lactancia materna no es posible, no es suficiente o no está presente, las fórmulas infantiles adaptadas constituyen una alternativa diseñada para acompañar nutricionalmente cada etapa del crecimiento.

A partir de los seis meses comienza una fase de transición nutricional especialmente relevante. En este momento, y dentro del proceso de diversificación alimentaria, las leches de continuación —como Puleva Peques 2, indicada a partir de los 6 meses— están específicamente formuladas para cubrir las necesidades del lactante en esta etapa concreta del desarrollo.

Precisión: la importancia de la dosis exacta

Las familias valoran soluciones que faciliten la alimentación del bebé y garanticen una administración correcta del producto. En el caso de Puleva Peques 2, una leche infantil líquida lista para tomar, como se trata de una fórmula sometida a un tratamiento UHT se asegura la destrucción completa de microorganismos y esporas. Además, viene preparada con la concentración adecuada, lo que facilita asegurar la dosis exacta de nutrientes en cada toma. Esta precisión aporta tranquilidad y reduce la posibilidad de errores en la preparación del biberón, especialmente en momentos de prisa o fuera del hogar.

Desde el punto de vista nutricional, Puleva Peques 2 incorpora nutrientes clave como hierro —necesario para el desarrollo cognitivo—, calcio, vitamina D y ácidos grasos como el DHA, principal ácido graso del cerebro. No se trata simplemente de leche, sino de una fórmula diseñada específicamente para responder a las necesidades fisiológicas del lactante a partir de los seis meses.

Practicidad adaptada a los nuevos estilos de vida

La alimentación infantil también debe integrarse en la realidad cotidiana de las familias actuales. Las fórmulas líquidas listas para tomar ofrecen una solución práctica que ahorra tiempo y simplifica la preparación, permitiendo disponer del producto en condiciones óptimas de forma inmediata.

Esta facilidad de uso no solo aporta comodidad, sino que refuerza la seguridad higiénica y la confianza en la correcta preparación. En contextos de movilidad, viajes o rutinas intensas, disponer de una leche infantil ya preparada supone una ventaja diferencial clara.

Más de 40 años investigando la nutrición infantil

La formulación de Puleva Peques 2 se apoya en el trabajo del Instituto Puleva de Nutrición, que lleva más de 40 años promoviendo la investigación científica y desarrollando fórmulas adaptadas a las distintas etapas de la vida. Uno de los proyectos más relevantes en este ámbito ha sido el estudio EsNuPI (Estudio Nutricional en Población Infantil Española), realizado en colaboración con la Fundación Española de la Nutrición y la Fundación Iberoamericana de Nutrición.

EsNuPI se ha convertido en la investigación más amplia realizada en España en población infantil de corta edad en los últimos años, ofreciendo una radiografía detallada de los patrones dietéticos y del estado nutricional de niños entre 1 y 10 años.

Entre sus conclusiones, se observó que los niños que consumían leches infantiles adaptadas presentaban una mejor adecuación en la ingesta de determinados micronutrientes esenciales —como hierro, vitamina D y ácidos grasos poliinsaturados— en comparación con aquellos que consumían leche de vaca convencional, además de un patrón dietético global más equilibrado —Aparicio A et al. Nutrients. 2019;11(6):1463; Aparicio A et al. Nutrients. 2020;12(4):1015)—.

Estas evidencias científicas han contribuido a reforzar el papel de las leches infantiles adaptadas dentro de una alimentación variada, ayudando a optimizar la calidad nutricional en etapas sensibles del crecimiento.

Un recorrido nutricional por etapas: de Puleva Peques 2 a Puleva Peques 3 y Puleva Max

Tras la etapa de 6 a 12 meses cubierta por Puleva Peques 2, la evolución natural conduce a Puleva Peques 3, indicada de los 12 meses en adelante como leche de crecimiento, y posteriormente a Puleva Max, orientada a niños a partir de los 3 años.

El propio estudio EsNuPI respalda la utilidad de este tipo de leches para mejorar la adecuación nutricional en la infancia temprana, especialmente en nutrientes cuya ingesta a menudo no alcanza las recomendaciones, como la vitamina D, el hierro y, en algunos perfiles, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (como DHA), en comparación con patrones en los que predomina la leche de vaca —Aparicio A et al. Nutrients. 2019;11(6):1463)—.

Elegir una leche infantil líquida adaptada como Puleva Peques 2 no es solo una cuestión de comodidad. Es una decisión informada que integra comodidad, precisión en la dosis y respaldo científico, acompañando al niño en una etapa decisiva de su desarrollo con una nutrición diseñada específicamente para sus necesidades.