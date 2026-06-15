"Suerte tienen que salgo de Las Palmas": claves de la gira 'El baifo' de Quevedo y por qué las cuatro únicas fechas en la península han generado tanto revuelo

Ostenta el título del artista español más escuchado en Spotify tanto en España como en el extranjero en 2025. Quevedo ha batido casi todos los récords a nivel de cifras de streaming en nuestro país, y lo ha hecho en un tiempo casi récord desde que en 2022 diese el salto al gran público gracias a ese Quédate de la sesión Vol.52/66 de Bizarrap.

A este hit le han seguido otros tantos como Columbia, La playa del inglés junto a Myke Towers o Gran Vía junto a Aitana, pero también colaboraciones con productores como el prolífico Ovy on the drums como Tú y yo junto a Béele.

Pero su éxito no solo se ha ceñido a sus colaboraciones o sus dos primeros discos Buenas noches (2024) y Donde quiero estar (2023), sino que su último disco El baifo (2026), con el que ha hecho todo un homenaje a las Islas Canarias, también conquistó las listas de éxitos solo en unas semanas.

De hecho, nueve de las 14 canciones del disco, entre ellas La graciosa junto a Elvis Crespo o Al golpito junto a la orquesta canaria Nueva Línea que lideran el ranking, continúan mes y medio después entre las 50 canciones más escuchadas de España en Spotify.

Tal ha sido la acogida de este nuevo trabajo, en el que incluye sonidos del folclore canario y de sus verbenas con instrumentos como el timple y los tambores o géneros caribeños como la timba, que muchos esperaban con ansia una amplia gira en directo en la que poder disfrutar de estas nuevas canciones. Sin embargo, no todo ha sido como sus fans esperaban.

El anuncio ha llegado a través de un vídeo en el que el propio Pedro Quevedo sale en una casa cueva de Gran Canaria jugando a un videojuego protagonizado por un baifo (como se conoce a los cabritos en Canarias) mientras un amigo le corta el pelo y su abuela le prepara un potaje canario con verduras.

Al lograr pasarse la pantalla, les anuncia que tiene que hacer gira por la península y que por las islas tocará "cuando menos se lo esperen". De esta forma, el de Las Palmas ha anunciado solamente cuatro fechas para el próximo año:

9 y 10 de abril de 2027 en el Movistar Arena en Madrid.

1 y 2 de julio de 2027 en el Palau Sant Jordi en Barcelona.

La noticia chocó entre sus seguidores, quienes esperaban un despliegue de fechas como ya hizo en su gira Buenas noches tour con la que comenzó el 17 de febrero de 2025 y acabó el 30 de noviembre del mismo año recorriendo, además de Madrid y Barcelona, ciudades como A Coruña, Bilbao, Málaga, Valencia, y buena parte de Latinoamérica, Estados Unidos y con citas en otros países de Europa como Italia y Portugal.

La decepción de los fans peninsulares del canario se hizo patente en redes sociales, donde muchos criticaron la falta de fechas y el tener que trasladarse a algunas de las dos grandes ciudades para disfrutar de El baifo en directo.

Ante los comentarios, el canario no dudó en responder irónicamente con un "Suerte tienen que salgo de Las Palmas", refiriéndose a su intención a mantenerse en la isla. Sin embargo, tuvo que aclararlo posteriormente.

"Gente no es para tanto, lo había puesto de broma, y YO TAMBIÉN QUIERO VERLOS A TODOS EN EL TOUR y esta etapa de EL BAIFO va a ser MUYYYY LARGA y habrá muchas más ocasiones para vernos por ahí, guapetones míos de mi corazón", rectificó posteriormente, dejando abierta la puerta a nuevas fechas, festivales u otros eventos que formarán parte de esta etapa.

¿Una residencia en Canarias? Un modelo cada vez más frecuente entre artistas

A pesar de que todavía no ha anunciado ninguna fecha en las islas, ese "cuando menos se lo esperen" del vídeo apuntaría a que el grueso de sus conciertos podría realizarse en el archipiélago canario como un claro homenaje, al igual que su disco, a sus raíces e incluso algunos especulan con un formato cercano al público, en espacios públicos, fiestas e incluso gratuito.

Puede que Quevedo trate de emular lo que ya hizo en julio de 2024 al anunciar un concierto sorpresa con entradas a 1 euro en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, cuya recaudación se dedicó a causas solidarias.

De esta forma, seguiría el modelo estilo "residencia" que han marcado distintos artistas como Bad Bunny, quien durante su residencia de más de un mes en El Choli de Puerto Rico habilitó pantallas para disfrutar de los espectáculos en las plazas públicas a lo largo de la isla. También se parecería a la opción de 10 fechas del puertorriqueño en Madrid o a la residencia que hará Shakira los próximos meses de septiembre y octubre en la capital, su única parada en Europa.

Lo mismo han hecho otros muchos como Adele, quien construyó un estadio temporal en Múnich (Alemania), donde estuvo todo el mes de agosto de 2024, Céline Dion, quien solo estará en París (Francia) durante los meses de septiembre y octubre de 2026 o Harry Styles, quien ha iniciado una residencia en Londres con 12 conciertos en Wembley.

Este nuevo formato, en pleno auge de los precios de las entradas y la asistencia a conciertos, trata de ahorrar costes para los artistas y permite vender más entradas en recintos más grandes con precios más altos a pesar de contar con menos conciertos que en un tour al uso.

No obstante, lejos de buscar únicamente una opción económica presente en grandes capitales, con este tipo de residencias con proyectos que buscan la reivindicación de la raíz, artistas como Quevedo o Bad Bunny buscan descentralizar de las grandes capitales los directos y, a su vez, ofrecer un incentivo económico que supone realizar sus conciertos en su territorio.