​El nuevo Quevedo: más canario y melancólico que nunca con ‘El Baifo’

El pasado lunes 20 de abril el cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido mundialmente como Quevedo, anunció el lanzamiento de su nuevo disco El Baifo reuniendo a más de 10.000 personas en la Playa de Las Canteras para un espectáculo de drones que iluminó el cielo con símbolos icónicos de Canarias.

Durante el resto de la semana ha mantenido el misterio del día exacto de su lanzamiento ya que solo adelantó "que sería esta semana". No fue hasta ayer jueves donde reveló en su perfil de Instagram mediante stories que esa misma madrugada a las 00.00 de España saldría en todas las plataformas digitales.

Un disco con identidad isleña

El Baifo está compuesto por 14 canciones y supone un paso más en su evolución artística. Si bien mantiene su conexión con sonidos globales como el reguetón, el disco destaca por un marcado carácter canario.

El proyecto funciona como un homenaje al archipiélago: su cultura, su paisaje y su forma de vida están presentes en cada tema. Elementos tradicionales como el timple, junto a influencias modernas conviven en una propuesta sonora más rica y diversa.

Y es que se podría decir que el músico ha cumplido con su promesa de ser "el encargado de hacer que Canarias sea worldwide", como dice en su canción llamada Pedro Domínguez Quevedo publicada en 2022, poco antes de saltar a la fama gracias a su participación en la canción Cayó la noche.

El regreso a casa como hilo conductor

"El Baifo es volver a casa para contar quién soy de verdad", explica el artista en el medio Canarias 7. Desde la primera canción, Está en casa, Quevedo plantea una narrativa clara: el regreso a sus orígenes. El artista ha explicado que esta idea surge de la imagen que veía al volver a casa —a Las Palmas de Gran Canaria— tras largas temporadas fuera.

Este concepto atraviesa todo el disco, que alterna temas festivos con otros más íntimos y melancólicos en los cuales deja caer que está indeciso con su futuro. Es en estas canciones emerge un Quevedo más personal, alejándose por momentos del enfoque puramente comercial.

Un éxito anticipado

Antes de este lanzamiento, el artista ya había calentado motores con sencillos como Scandic y Ni Borracho, que dominaron las listas en España durante semanas y siguen haciéndolo. Este impulso previo ha contribuido a que el álbum llegue con una enorme expectación.

Con El Baifo, Quevedo redefine su identidad artística. Pudiendo asegurarse el éxito con canciones más comerciales, decidió que este nuevo disco fuera una apuesta por sus raíces y una exploración más profunda de sus ritmos local. Así, demuestra que es posible evolucionar sin perder la esencia.