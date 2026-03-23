La residencia de Shakira en Madrid, en cifras: 6 conciertos, 50.000 personas cada noche, 12 horas de espectáculo y 15 hectáreas del Macondo Park donde celebrar la cultura latina

Este viernes, Shakira anunciaba que había elegido Madrid para albergar su residencia europea de Tour Las Mujeres Ya No Lloran con seis —sí, ya hay tres fechas nuevas y no se descarta que sean algunas más mientras exista demanda de entradas— conciertos los días 18, 19, 10, 25, 26 y 27 de septiembre en el Estadio Shakira, un recinto diseñado específicamente para la ocasión en el distrito de Villaverde. "Este es un espacio experimentado y bien acondicionado", ha asegurado Pino Sagliocco, presidente de Live Nation.

El encargado de llevar a la realidad este ambicioso proyecto es BIG (Bjarke Ingels Group), uno de los estudios de arquitectura de referencia en el mundo y que ha trabajado en proyectos como Gastronomy Open Ecosystem (San Sebastián, España), el LEGO Brand House (Billund, Dinamarca), Galeries Lafayette (París, Francia) y se ha acercado a la música en proyectos como Filarmónica del Vltava (Praga, República Checa).

"Hemos trabajado en algo único con Shakira", señalaba Agustin Perez Torres, uno de los arquitectos de Shakira Estadio y de esas conversaciones surgió el Parque Macondo, el pueblo ficticio de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, un lugar para la celebración del mundo latino. Los técnicos ya han empezado a trabajar en esa instalación que comenzará los trabajos semanas antes de los conciertos y, terminada la residencia, desaparecerá.

Recreación de lo que será el estadio Shakira desde el escenario. BIG-Bjarke Ingels Group

Es Latina aglutina todas las acciones que conformarán el imaginario de Shakira en Madrid. Una apuesta por la música, la cultura y el arte como vehículos de la unión entre Latinoamérica y España. La residencia de Shakira en su Estadio homónimo es el núcleo, pero a su alrededor orbita todo un sistema de celebración de la identidad latinoamericana en el Macondo Park, con conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas antes, durante y después del concierto.

Por cierto, dentro de este nacerá Macondito, una experiencia pensada para los más pequeños y que estará curada por los propios hijos de Shakira, Milan y Sasha.

Plano recreado de lo que será el Estadio Shakira y el Macondo Park. BIG-Bjarke Ingels Group

Para Shakira, ser latina no tiene nada que ver con las fronteras ni la geografía. Es una identidad profunda que tiene que ver con la cultura, el arte y la forma de ver la vida. No solo los países latinoamericanos son latinos: España y Portugal lo son, por supuesto. Pero Italia y Francia también. De esa convicción nace Es Latina: con la voluntad de aunar las diferencias y las similitudes de todos y con que sea un evento capaz de unir pueblos y captar y plasmar el espíritu de su tiempo.

"Esto es más que una residencia. Esto celebra la vida, celebra la cultura y el sentimiento latino", ha asegurado en la rueda de prensa el presidente de Live Nation. "Habrá muchas sorpresas porque Shakira es una caja de sorpresas", confirmaba sobre los planes de la artista para su visita a Madrid porque, ya lo anunció, en esta residencia va a tirar la casa por la ventana.

La residencia de Shakira en cifras

De momento se han anunciado seis conciertos, pero como desveló el alcalde de Madrid, se han reservado hasta 10 días para alargar esta residencia.

50.000 personas asistirán cada noche al concierto: 300.000 entradas a la venta.

Es Latina será una experiencia que durará 12 horas en cada concierto, desde el mediodía y hasta las 12 de la noche.

Macondo Park, el escenario para celebrar la identidad latina, son 15 hectáreas junto al estadio que servirán de escenario para las activaciones antes, durante y tras los conciertos: conciertos, restaurantes, mercadillo, charlas...

La preventa de entradas comienza el 24 de marzo y la venta de entradas generales, el viernes 27 de marzo a las 10 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. ¿Su precio? Como ha confirmado el presidente de Live Nation, similar al de la residencia de Adele en Múnich —donde oscilaron entre los 74,90 y los 419,90 euros— o de Harry Styles en Nueva York: "El precio de las entradas serán parecidas a los que sería un Wanda. Habrá entradas de precio normal y entradas más caras".