Francisco Freire Jorge: la belleza de la cerámica Song trasciende el tiempo

Lisboa, capital de Portugal, es una ciudad antigua con un rico legado marítimo. Enclavado cerca del paseo marítimo se encuentra el Centro Científico y Cultural de Macao (CCCM), que alberga una excepcional colección de cerámica de la dinastía Song, procedente de la colección privada de Francisco Freire Jorge y Jin Ying. Freire es considerado uno de los coleccionistas occidentales de cerámica Song con un conocimiento más profundo de los diferentes hornos y tipologías cerámicas de este período.

El viaje de Freire al mundo de la cerámica china no comenzó en museos ni a través de estudios académicos formales. Surgió de la fascinación que le acompañó toda la vida por la historia y la literatura. A mediados de la década de 1980, justo antes de su primer viaje a China, se topó con un deslumbrante libro que contenía cartas escritas por misioneros en China y las Indias Orientales. Entre ellas, se sintió especialmente atraído por las del padre François Xavier d’Entrecolles, jesuita francés que vivió en Jingdezhen entre 1712 y 1722 y estudió técnicas de producción de porcelana. “Leer estas cartas y relatos históricos me causó una profunda impresión”, recuerda Freire.

El experto estudió medicina y ejerció como médico en Salamanca (España) durante la década de 1980. A finales de 1989, tras obtener su doctorado en la Universidad de Salamanca, viajó a China para estudiar medicina tradicional china. Posteriormente, se estableció definitivamente en Pekín en 1991, tras su matrimonio con Ying Jin. Su primer contacto real con la cerámica china se produjo durante las visitas de fin de semana a los mercados locales.

"Lo que empezó como una afición de fin de semana se convirtió rápidamente en una pasión intelectual desbordante", afirma. Freire cree que el profesor Ye Zhemin, un reconocido historiador del arte chino que lo influyó en sus inicios, y el académico estadounidense Robert D. Mowry, quien lo guio años después, desempeñaron un papel fundamental en el nacimineto y desarrollo de su pasión por el estudio de la cerámica de la dinastía Song, moldeando profundamente su forma de ver y comprender estas obras.

Para Freire, el sello distintivo de una obra maestra reside en sus sutiles detalles y cita un proverbio chino para resumir esta cualidad esquiva: "Se puede encontrar, pero es inútil buscarlo"

Al seleccionar piezas para su colección, Freire prioriza la belleza intrínseca de cada pieza de cerámica por encima de todo. A continuación, considera su rareza y significado histórico, seguido de su estado de conservación, incluyendo cualquier defecto visible. Para Freire, el sello distintivo de una obra maestra reside en sus sutiles detalles y cita un proverbio chino para resumir esta cualidad esquiva: "Se puede encontrar, pero es inútil buscarlo" (ke yu bu ke qiu).

Hoy en día, el CCCM conserva unas 200 piezas de la extensa colección de Freire y Jin. La primera gran exposición de la colección, comisariada por Robert D. Mowry y titulada Paz y Serenidad: Cerámica Song de la Colección Qing Jing Tang, se inauguró en el museo en diciembre de 2014. Abarcando desde finales del siglo IX hasta el siglo XIII, la exposición se centró principalmente en piezas de las dinastías Song del Norte, Song del Sur y Jin, aunque también incluyó un grupo de cerámicas selectas de finales de la dinastía Tang, el período de las Cinco Dinastías y principios de la dinastía Yuan.

Freire explica que lo que inicialmente le cautivó de la cerámica Song fue su sorprendente afinidad con la estética contemporánea. A diferencia de los estilos ornamentados y vibrantes que se asocian comúnmente con la cerámica china en Occidente, las piezas Song encarnan la elegancia y la belleza minimalista. Su estética surgió de los valores de los funcionarios académicos tras la caída de la dinastía Tang. Inspiradas por el pensamiento taoísta y budista zen, rechazaron la ostentación material en favor de la belleza natural y sin adornos, explica.

Una distinción clave entre la cerámica Song y la de períodos posteriores radica en su producción. "Durante la dinastía Song, existía una gran variedad de hornos que competían en toda China", explica Freire. "Pero con el auge de la dinastía Yuan, la producción de cerámica fina se centralizó en Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi". A medida que la brillante y colorida porcelana de Jingdezhen ganaba terreno, muchos de los hornos regionales de alta calidad de la era Song fueron decayendo gradualmente.

En diciembre de 2025, el CCCM inaugurará una nueva exposición de terracota, que también presentará obras de la colección de Francisco Freire Jorge. “Cronológicamente, la exposición abarcará desde el V milenio a. C. hasta el siglo IX d. C., con especial énfasis en algunas de las culturas neolíticas más importantes de China”, señala.

Para Freire, la perdurable belleza de la cerámica Song trasciende el tiempo, el idioma y la cultura. Su colección sirve de puente entre la herencia china y portuguesa, ofreciendo un diálogo sereno pero profundo entre dos civilizaciones antiguas.