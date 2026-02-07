Pedro Piqueras contesta como nadie a Ayuso sobre si España es un país comunista: "Vamos a dejarnos de bromas"

El periodista Pedro Piqueras ha ofrecido una entrevista a su compañero de profesión Jesús Cintora, en su canal de YouTube, en la que ha hablado de algunos asuntos de actualidad y no ha dudado en responder a Isabel Díaz Ayuso sobre si España es, de verdad, un país comunista.

A los 47 minutos de la entrevista, ha destacado que "ahora mismo se ha conseguido que haya un odio hacia Pedro Sánchez en el país, con determinadas actitudes". "¿Esto es lo peor? No sé. Yo cuando me fui de la tele, hace dos años y algo. Yo hablaba de crispación, no de polarización", ha razonado.

"Pero es que entonces no se había llegado a lo que ha ocurrido en estos dos últimos años. En general, el lenguaje, se oye cada cosa, tremenda", ha destacado, antes de resaltar algo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pedro Piqueras no ha dudado en recuperar lo que ha oído "a una dirigente política, del PP" que decía que "este es un país comunista", ha expuesto entre risas. "Ayuso, por ejemplo", ha indicado Cintora.

El histórico presentador de Telecinco durante 18 años ha reconocido que, aunque no lo quería decir, sí que estaba hablando de la dirigente madrileña. "Ayuso, sí, por ejemplo", ha confesado, entre risas, antes de explicar que él ha estado en varios países comunistas.

"Yo he conocido los países comunistas, porque he ido, he viajado en la época de la Unión Soviética a la Unión Soviética, he viajado a la República Democrática Alemana. La verdad es que yo sí se lo que es un país comunista y no lo quiero para nada", ha razonado.

Pedro Piqueras ha justificado que, desde luego, "no es esto". "Es decir, esto es lo más parecido a un país capitalista. O sea, vamos a dejarnos de bromas. Lo es. Un país capitalista, ultracapitalista, en todo caso", ha añadido.

"Pero vamos, que esto es un país comunista o que ETA está dispuesta a tomar el poder. Cosas de este tipo... Eso genera votos. Porque el odio genera votos. Se vota más en contra de alguien que a favor de alguien", ha reiterado.

Pedro Piqueras ha confesado que España "es un país muy difícil" y que "venimos de una Guerra Civil de hace muchos años que es difícil olvidarla". "Ha dejado una huella tremenda (...) Cuesta mucho superarlo. Creo que la democracia y la UE sirvieron mucho para eso", ha apuntado.