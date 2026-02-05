Estos son los trenes de Renfe, Ouigo e Iryo que sí circularán pese la huelga ferroviaria del 9, 10 y 11 de febrero

El Ministerio de Transportes ha publicado este jueves la lista de trenes (de cercanías, media distancia y larga distancia) que han quedado suspendidos por la huelga ferroviaria que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero. Sólo en la compañía de Renfe, este 'paro' afectará a 955 trenes, 272 de alta velocidad/larga distancia y 683 de media.

La huelga tiene lugar después de los dos accidentes mortales que se produjeron hace unos días tanto en Adamuz (Córdoba) como en Gelida (Barcelona), en la que murieron dos maquinistas y que expusieron los supuestos problemas en lo relativo a la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

A continuación, detallamos cuáles son los servicios mínimos según el tipo de transporte.

Cercanías

Habrá servicios del 75% en las horas puntas (de 06.00 a 09.00h, de 13.30h. a 15.30h. y de 18.30 a 20.30h) y del 50% en el resto de franjas horarias.

Trenes de Viajeros de Media Distancia

De los 1.960 trenes afectados por la huelga circularán como servicios mínimos 1.277, lo que supone el 65%. Puedes consultar los trenes que sí circularán en el siguiente epígrafe, junto a los trenes de alta velocidad de Renfe.

Alta velocidad (Renfe)

De 995 trenes afectados por la huelga circularán como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%. Puedes consultar los trenes que sí circulan en el siguiente documento:

Trenes de Renfe que circularán durante la huelga ferroviaria del 9, 10 y 11 de febrero

Alta velocidad (Iryo)

De los 184 trenes programados en los días de huelga, se determinan como servicios mínimos 136 trenes, lo que supone un 74% de servicio mínimo. Puedes consultar los trenes que sí circulan en el siguiente documento:

Trenes de Iryo que circularán durante la huelga ferroviaria del 9, 10 y 11 de febrero

Alta velocidad (Ouigo)

De los 110 trenes programados en los días de huelga, se determinan como servicios mínimos 80 trenes, lo que supone un 73% de servicio mínimo. Puedes consultar los trenes que sí circulan en el siguiente documento:

Trenes de Ouigo que circularán durante la huelga ferroviaria del 9, 10 y 11 de febrero

Además de Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a Adif, a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Tras la publicación este jueves de la resolución, Semaf ha señalado que le "parecen servicios máximos más que mínimos" y le llama la atención que en el resto de España sean "más abusivos que en Cataluña". "Al menos deberían ser similares a los de Cataluña", ha agregado.

Para determinar el porcentaje de trenes sometido a servicios mínimos, se ha tenido en cuenta el reparto modal en el transporte de viajeros de larga distancia del ferrocarril en España, el transporte aéreo y el autobús, de acuerdo con la resolución.