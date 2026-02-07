Tiene 55 años, roba 32.000 euros a su madre con demencia y se lo gasta en sets de Lego: "Cometí un error"

Roba el dinero de su madre enferma y se lo gasta en comprar piezas Lego. Un exsoldado de 55 años y hombre de familia robó unas 28.000 libras (alrededor de 32.000 euros) a su madre en el Reino Unido y gastó parte del dinero en juegos infantiles. Según ha podido recoger el diario alemán Focus Online, él mismo se declaró culpable ante los tribunales.

"Cometí un error, señoría. Entiendo las consecuencias. Echaré de menos a mi madre y a mi familia", aseguró el acusado durante el juicio. Por sus actos, fue condenado a 18 meses de libertad condicional, 180 horas de servicio comunitario y también pasar por un programa de rehabilitación de 15 días.

El servicio de enfermería exigió el pago

El hombre de la ciudad de Gorleston, al este de Inglaterra, había recibido la tutela financiera de su madre, que se ecuentra postrada en cama y tiene 83 años. Al principio, él pagó todas las facturas de su cuidado, pero luego robó el dinero y lo gastó. La malversación se detectó cuando el servicio de enfermería exigió el pago de facturas pendientes.

La fiscal encargada del caso, Samantha Lowther cuenta que el hombre admitió haber "gastado el dinero de su madre y haberse aprovechado de ella", en declaraciones al diario británico Daily Mail. En total, retiró 28.070 libras en el periodo de enero de 2023 a julio de 2024.

No está claro cuánto dinero gasto en Lego

El hombre inicialmente gasto principalmente el dinero de su madre en gasolina y compras. En ese momento, ya tenía una deuda de 24.000 libras (27.700 euros). El robo en la cuenta de su madre había ido aumentando con el tiempo.

Según Daily Mail, no está claro cuánto dinero gastó en Lego en total. Pero la magistrada determina que "gastó mucho dinero en los bloques de juguetes". Prueba de ello es que el hombre también publicó en redes sociales muchas fotos mostrando construcciones.

El tribunal consideró los actos "particularmente crueles", pero aun así le dejo en libertad moderada, aunque la víctima estaba especialmente vulnerable. El acusado no hizo comentarios tras el veredicto. Tampoco está claro qué pasará ahora con su colección de construcciones de juguete.