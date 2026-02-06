Tecnología con criterio: cómo la IA está redefiniendo la movilidad corporativa

Úbico ofrece un modelo de gestión de viajes consciente, eficiente y centrado en las personas.

Un vuelo reprogramado a última hora. Una reunión que no admite retrasos. Una agenda comprimida en dos días... Todos estas son necesidades y contratiempos que se suceden un día sí y otro también en la cotidianeidad de las empresas que apuestan por los viajes y la movilidad como cultura y valores que definen su organización.

Es aquí donde la tecnología puede reaccionar en segundos, pero en movilidad corporativa, es decir, en la estrategia que gestiona el desplazamiento de los empleados de una empresa de manera eficiente, segura y sostenible, tomar la mejor decisión sigue requiriendo algo más que velocidad.

En los últimos años, el sector de la movilidad corporativa ha avanzado de forma notable en automatización: plataformas de autobooking, algoritmos que optimizan costes en tiempo real, bots de atención y sistemas capaces de ejecutar decisiones casi inmediatas han transformado la gestión de los viajes corporativos. El objetivo es legítimo porque garantiza eficiencia, control y escalabilidad, pero ¿cómo se asegura que responde al contexto real de las personas, la empresa y la cultura de las compañías?





La IA ha llegado para facilitar la movilidad corporativa, pero ha de ser integrada con criterio humano. UBICO

La automatización, bien aplicada, es una gran aliada. Simplifica procesos, libera tiempo y aporta una visión global difícil de alcanzar manualmente.

Ahora bien, en movilidad corporativa esto puede traducirse en decisiones técnicamente correctas pero estratégicamente incompletas: itinerarios óptimos desde el sistema, pero desconectados de agendas reales, prioridades humanas o situaciones críticas. La eficiencia existe, pero la experiencia, y con ella, el impacto en el negocio, se resiente y el riesgo aparece cuando se convierte en un fin en sí mismo.

La diferencia está en incorporar saber cuándo, cómo y para qué utilizarla esa tecnología, integrada con criterio humano. Es entonces cuando deja de ser una mejora operativa para convertirse en una palanca de valor.

Análisis de datos, detección de patrones, recomendaciones en tiempo real, reporting o compliance son tareas que Inteligencia Artificial está demostrando poder asumir para ahorrar tiempo. Más del 70% de los responsables de movilidad esperan que la IA tenga un impacto alto o muy alto en la eficiencia de la gestión de viajes en los próximos años. La tecnología asume lo mecánico y libera a los equipos para centrarse en lo que realmente importa: decidir, priorizar y acompañar.

Pero hay un matiz clave: ella, la IA, por sí sola no entiende de contexto corporativo, ni de prioridades implícitas, ni de excepciones necesarias. Y en movilidad, las excepciones no son la excepción.

Los viajes corporativos rara vez siguen un plan perfecto: cambios de última hora, presión en la agenda, viajeros recurrentes con desgaste acumulado o decisiones que no pueden tomarse en frío forman parte del día a día.

Y en estos escenarios, una automatización sin supervisión humana no elimina el problema, tan solo lo desplaza. Según Deloitte, el 62% de los usuarios acepta la automatización solo si existe una vía clara de intervención humana cuando algo se sale de lo previsto.

El mensaje es claro: automatización, sí. Pérdida de criterio, no.

Aquí es donde el enfoque marca la diferencia. No se trata de elegir entre tecnología o personas, sino de diseñar modelos donde ambas trabajen juntas.

Alejandro de la Mata, Service & Solution Director Úbico Corporate Mobility UBICO

En Úbico apostamos por la inteligencia artificial en todas las fases de la movilidad corporativa siempre con personas en el centro

En Úbico, la marca de movilidad corporativa del grupo World2Meet (W2M), apostamos precisamente por esta integración transversal de la inteligencia artificial en todas las fases de la movilidad corporativa, como apoyo a los equipos internos, como refuerzo a la toma de decisiones y como facilitador de la experiencia del viajero, pero siempre con personas en el centro.

La IA no sustituye al equipo; lo refuerza. No elimina el contacto humano; lo hace más preciso, más contextual y más relevante.

Cuando la tecnología acelera sin imponer, optimiza sin deshumanizar y aporta información para decidir mejor en los momentos críticos, despliega todo su potencial.

La tecnología ha abierto una oportunidad única para repensar la movilidad corporativa. No para automatizarla sin criterio, sino para ponerla al servicio de la experiencia, combinándola con conocimiento, empatía y visión estratégica.

La diferencia no está en cuánta IA se utiliza, sino en cómo se integra. Cuando datos, tecnología y criterio humano trabajan juntos, la movilidad deja de ser una función operativa y se convierte en una auténtica palanca de valor para la empresa.

Gestionar viajes no consiste solo en mover personas, es acompañarlas, cuidar el talento y lograr que todo encaje, incluso cuando el contexto es complejo.

Sobre Úbico

Úbico es la marca de movilidad corporativa del grupo World2Meet (W2M). Ofrece un modelo de gestión de viajes consciente, eficiente y centrado en las personas, combinando tecnología avanzada, automatización inteligente y acompañamiento experto para transformar la movilidad empresarial en una palanca estratégica de valor.