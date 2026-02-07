Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Estas palabras de Toni Nadal sobre Alcaraz están dando la vuelta al mundo: un revés que no vio venir nadie
Estas palabras de Toni Nadal sobre Alcaraz están dando la vuelta al mundo: un revés que no vio venir nadie

El tío de Rafa Nadal ha sido bastante tajante con lo que hizo el murciano.

Fotomontaje de Carlos Alcaraz y Toni Nadal.
Fotomontaje de Carlos Alcaraz y Toni Nadal.Getty Images

El tío y ex entrenador de la leyenda del deporte español, Rafael Nadal, Toni Nadal, ha dejado unas palabras sobre lo que hizo Carlos Alcaraz nada más ganar el Open de Australia que están dando la vuelta al mundo.

El murciano se coronó el pasado domingo con el tan ansiado título australiano, completando así, con sólo 22 años, el Grand Slam career, es decir, los cuatro torneos más prestigiosos del tenis.

El de El Palmar se convirtió, con su victoria en la final ante Novak Djokovic, en el tenista más joven en haber conquistado los cuatro grandes y sigue en racha y manteniendo el número 1 del ranking ATP.

Pero Toni Nadal habló de la victoria de Alcaraz en Radioestadio Noche de Onda Cero y no dudó en resaltar algo que no le gustó nada del murciano. Y no, no tenía que ver con las palabras que le dedicó a Rafa Nadal, presente en Melbourne.

El tenista español destacó el trabajo de su nuevo entrenador, Samuel López, sin mencionar en ningún momento a Juan Carlos Ferrero. Algo que no le gustó ni un poco al ex entrenador de Rafa Nadal.

"No sé cómo quedó la relación con Juan Carlos Ferrero. Cuando yo digo eso, me sabe mal decirlo. Samuel López seguro que ha hecho un gran trabajo, pero no nos podemos olvidar, en dos meses, el trabajo que hizo Ferrero durante los 7 años", ha señalado.

Toni Nadal confesó en el programa radiofónico que a él no le habría "gustado nada" si, nada más terminar con Rafa Nadal, él "hubiese dicho esas cosas de Carlos Moyá" y nada de él. Unas palabras de las que se han hecho eco medios en todo el mundo.

El mensaje de Carlos y Djokovic a Nadal

Al final del encuentro, lo que sí hizo Carlos Alcaraz fue dedicar unas palabras a Rafa Nadal, que se encontraba sentado en primera fila.

  • "Para mí es un poco raro ver a Rafa aquí, es la primera vez que me ve desde que soy profesional, aunque sé que me veías cuando tenía 14 o 15 años".
  • "Ha sido un honor verte durante los años, y ahora, que tú estés aquí viéndome jugar, es un honor".

Por su parte, Novak Djokovic también quiso tener un gesto con el "legendario Rafa". "Dos palabras, es muy raro verte ahí y no aquí, pero solo quiero decirte que ha sido un honor compartir la pista contigo y bueno, ésta es la primera vez para mí. Es un poco raro, pero gracias por estar aquí presente", ha razonado.

"Demasiadas leyendas españolas, parece que estaba jugando contra dos hoy, no es justo", bromeó el serbio, con su habitual tono humorístico, pese a perder en la final de Melbourne.

