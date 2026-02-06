Rosa hace historia y logra el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez ha hecho historia en la televisión española y se ha llevado el mayor bote de la historia de Pasapalabra, que asciende a 2.716.000 de euros. Hasta ahora, el bote más alto era el de Rafa Castaño en 2023, con 2.272.000 de euros.

Faltaban tres segundos y un nombre: apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. "Morrall", ha dicho ella, desatando el júbilo entre Roberto Leal y todos los presentes en plató.

Rosa y Manu. Manu y Rosa. Ambos han sido dos grandes concursantes de Pasapalabra y los datos, tanto de audiencia como de victorias y derrotas de ambos durante el programa, lo demuestran.

Datos históricos

Manu Pascual ha estado en 437 programas de los que ha ganado 161, ha perdido 147 y ha empatado 129. A pesar de no haber ganado el bote, el madrileño ha acumulado 270.600 euros en premios y se ha quedado seis veces a una del bote. Pero no ha podido ser.

Por su parte, Rosa ha estado en 307 programas, ha ganado 96, ha perdido 120 y ha empatado 91. Quedándose en dos ocasiones a un acierto del bote que finalmente se ha llevado este jueves.

Pasapalabra arrasa

Además del formato, al concurso lo han hecho grande sus concursantes y Rosa y Manu se han sumado a la dupla de históricos que han hecho que la audiencia de Pasapalabra suba como la espuma.

El de Antena 3 es el concurso más seguido de la televisión en temporada, logrando una media del 20,3% de cuota de pantalla, 1.928.000 seguidores y 3.637.000 espectadores únicos esta temporada.

El Rosco, la gran prueba del concurso, ha logrado una media del 25% de cuota de pantalla y 2.616.000 espectadores. Además, el programa tiene el 68% de los minutos de oro del día.