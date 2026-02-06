Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosa hace historia y logra el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'
Virales
Virales

Rosa hace historia y logra el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

La letra M le ha dado el premio gordo. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Rosa gana el bote de 'Pasapalabra'.
Rosa gana el bote de 'Pasapalabra'.Atresmedia

Rosa Rodríguez ha hecho historia en la televisión española y se ha llevado el mayor bote de la historia de Pasapalabra, que asciende a 2.716.000 de euros. Hasta ahora, el bote más alto era el de Rafa Castaño en 2023, con 2.272.000 de euros. 

Faltaban tres segundos y un nombre: apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. "Morrall", ha dicho ella, desatando el júbilo entre Roberto Leal y todos los presentes en plató. 

Rosa y Manu. Manu y Rosa. Ambos han sido dos grandes concursantes de Pasapalabra y los datos, tanto de audiencia como de victorias y derrotas de ambos durante el programa, lo demuestran. 

Datos históricos

Manu Pascual ha estado en 437 programas de los que ha ganado 161, ha perdido 147 y ha empatado 129. A pesar de no haber ganado el bote, el madrileño ha acumulado 270.600 euros en premios y se ha quedado seis veces a una del bote. Pero no ha podido ser. 

Por su parte, Rosa ha estado en 307 programas, ha ganado 96, ha perdido 120 y ha empatado 91. Quedándose en dos ocasiones a un acierto del bote que finalmente se ha llevado este jueves. 

Pasapalabra arrasa

Además del formato, al concurso lo han hecho grande sus concursantes y Rosa y Manu se han sumado a la dupla de históricos que han hecho que la audiencia de Pasapalabra suba como la espuma.

El de Antena 3 es el concurso más seguido de la televisión en temporada, logrando una media del 20,3% de cuota de pantalla, 1.928.000 seguidores y 3.637.000 espectadores únicos esta temporada.

El Rosco, la gran prueba del concurso, ha logrado una media del 25% de cuota de pantalla y 2.616.000 espectadores. Además, el programa tiene el 68% de los minutos de oro del día. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales