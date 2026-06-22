Ana Mena y Óscar Casas ponen fin a su relación: así ha sido el año y medio de amor de la mediática pareja

Han sido durante dos años una de las parejas más mediáticas y seguidas, pero Ana Mena y Óscar Casas han puesto fin a su relación. Así lo ha avanzado el periodista Javi Hoyos y ha confirmado la revista ¡Hola! tras poder hablar con su entorno cercano, quienes han asegurado que la ruptura entre ambos se habría dado hace un mes y de forma consensuada, sin que hubieran interferido terceras personas.

“Esta noticia me duele mucho darla porque les queremos mucho, les admiramos mucho, nos gustan como pareja", aseguraba Hoyos en su vídeo compartido en redes sociales, donde habló de una "ruptura oficial". "Nunca sabemos... En otras ocasiones se han acabado historias que luego se han retomado, que la vida es muy larga, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura", añadió entonces.

La pareja se conoció en 2024, en el rodaje de la película Ídolos, donde comenzaron su romance. De hecho, fue en diciembre de ese año cuando oficializaron su relación al ser pillados por los paparazzi besándose cuando Casas fue a buscar a la malagueña a la salida de su local de ensayo en el madrileño barrio de Usera.

Desde entonces, la pareja fue labrando una gran complicidad en cada aparición pública. Se les vio juntos en numerosas alfombras rojas e incluso el pasado mes de enero acudieron como pareja a El Hormiguero (Antena 3).

Allí ambos revelaron cómo se conocieron y revelaron que, en realidad, se habían conocido un año antes de comenzar el rodaje juntos, aunque fue breve. "Solo nos vimos un día y, desde entonces, nunca más hasta el rodaje de la película", contó Mena.

Ahí comenzó un "buen rollo" entre ambos, aunque Casas aseguró que no sabía cómo hacerle ver que buscaba algo más que amistad o complicidad de compañeros. "Yo pensaba, es muy correcta y muy maja conmigo, pero no quiere nada más. Yo ya no sabía qué hacer para que se diera cuenta de que me gustaba y se fijara en mí, no se enteraba de nada", declaró entonces el actor.

Fue en este punto cuando intervino el personal de la película. "No me enteré de nada hasta que me lo chivaron las chicas de vestuario. ¡Qué gran labor hacen, eh! Me dijeron: '¿Pero no te das cuenta de que le tienes loco?'. La verdad es que me parecía un chico guapísimo, educado, mono y simpático", bromeó la de Estepona.

Un apoyo mutuo personal y profesional

Su vínculo ha trascendido más allá de lo personal e incluso se convirtieron en todo un pilar en la trayectoria profesional del otro. "Me ayuda un montón, es casi parte de mi equipo. Me ayuda con los vídeos, con la elección de los singles, le pregunto qué partes cambiaría de una canción... Es superparticipativo, se involucra mucho en las cosas que hago y eso me hace sentir supervaliosa", dijo Mena sobre su relación con Casas el pasado mes de octubre en el videopódcast de Los40, Cara C con Cris Regatero.

Por su parte, Casas tampoco ha escondido su admiración y complicidad con la autora de temas como Las 12 o Madrid City. "Ana es muy buena persona y, a la vez, supertrabajadora y muy profesional. Ya no solo canta como los ángeles, es muy buena actriz, no solo en esta película, sino en otros proyectos interesantes. Va a sorprender", dijo sobre el trabajo de su pareja en Ídolos.